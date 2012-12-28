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Общество
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27 минут назад
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В Липецке вывозят на штрафстоянку припаркованные с нарушениями правил автомобили
О начале таких рейдов заявил мэр Михаил Щербаков.
«Автомобиль не даёт права занимать чужое пространство и создавать неудобства для окружающих. Когда машина перекрывает тротуар, пешеходам приходится выходить на проезжую часть. Когда её оставляют у перехода или перекрёстка, она ограничивает обзор и создаёт угрозу безопасности. За такие нарушения предусмотрена ответственность», — заявил мэр Михаил Щербаков.
Припаркованные с нарушениями автомобили вывозят на специализированную стоянку, а в отношении владельцев возбуждают дела об административных правонарушениях. В мэрии пообещали, что такие рейды будут постоянными. Проводить их будут в разных районах города.
Напомним, скоро в центре Липецка заработают 1400 платных парковочных мест — под них отведены места на улицах 8 Марта, Барашева, Ворошилова, Гагарина, Горького, Карла Маркса, Коммунальной, Крайней, Кузнечной, Литаврина, Неделина, Октябрьской, Первомайской, Пушкина, Советской, Скороходова, Толстого, Торговой, Фрунзе, на площадях Коммунальной, Петра Великого, Победы, Театральной, Торговой, в переулке Литаврина и на объездной дороге Петровского моста.
Фото: пресс-службы мэрии Липецка
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