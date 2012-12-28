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27 минут назад
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В Липецке вывозят на штрафстоянку припаркованные с нарушениями правил автомобили

О начале таких рейдов заявил мэр Михаил Щербаков.

Представители мэрии Липецка, министерства транспорта и дорожного хозяйства области и Госавтоинспекции проводят в городе рейды по выявлению автомобилей, припаркованных на тротуарах, под знаками «Остановка запрещена», рядом с пешеходными переходами и перекрёстками. Сегодня автомобили эвакуировали с улицы Советской.

«Автомобиль не даёт права занимать чужое пространство и создавать неудобства для окружающих. Когда машина перекрывает тротуар, пешеходам приходится выходить на проезжую часть. Когда её оставляют у перехода или перекрёстка, она ограничивает обзор и создаёт угрозу безопасности. За такие нарушения предусмотрена ответственность», — заявил мэр Михаил Щербаков.

Припаркованные с нарушениями автомобили вывозят на специализированную стоянку, а в отношении владельцев возбуждают дела об административных правонарушениях. В мэрии пообещали, что такие рейды будут постоянными. Проводить их будут в разных районах города.

Напомним, скоро в центре Липецка заработают 1400 платных парковочных мест — под них отведены места на улицах 8 Марта, Барашева, Ворошилова, Гагарина, Горького, Карла Маркса, Коммунальной, Крайней, Кузнечной, Литаврина, Неделина, Октябрьской, Первомайской, Пушкина, Советской, Скороходова, Толстого, Торговой, Фрунзе, на площадях Коммунальной, Петра Великого, Победы, Театральной, Торговой, в переулке Литаврина и на объездной дороге Петровского моста.

Фото: пресс-службы мэрии Липецка
парковки
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Комментарии (3)

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Сначала новые
а фуры
17 минут назад
перекрывающие полосы и создающие реальную опасность убирать будут
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Денис
18 минут назад
Иномарки дорогие не трогают. Только шерпотреб
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Ужас
19 минут назад
Не знают за что ободрать. За то что дышим забыли
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