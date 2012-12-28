Сегодня в Липецке: движение на проблемном участке восстановлено, начнут ли липчанам доплачивать за больничный
Погода в Липецке
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36 минут назад
В Липецкой области небольшие дожди пройдут лишь местами
Температура постепенно опускается до привычных значений.
Среднесуточные температуры составят: 3 и 4 ноября — 3–6 градусов тепла, что на 1–4 градуса выше нормы, 5 ноября — 0–1 градуса тепла, что в пределах нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер переменный, 4–9 м/сек. Ночью на улице — от +1 до +6, днём — от +7 до +12 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, днём — от +8 до +10.
День 3 ноября стал самым тёплым в Липецке в 1913 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году — 14 градусов мороза.
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