Кролики уничтожили украденные у 86-летней пенсионерки 30 000 рублей

Но часть денег воришка припрятала в сене — их изъяли полицейские.

30 октября 49-летняя помощница по огороду украла из дома 86-летней данковской пенсионерки 51 000 рублей. Часть украденных денег женщина припрятала в сене, а часть — в клетке с кроликами, но те их уничтожили.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, пенсионерка хранила деньги в ящике шкафа. Но часть их пропала после того, как от нее ушла ее знакомая — 49-летняя женщина в тот день помогала пенсионерке в огороде. У хозяйки в доме зазвонил телефон, и она попросила гостью посмотреть, кто там звонит. Женщина зашла в дом и, зная, где потерпевшая хранит свои деньги, вытащила часть. Выйдя во двор дома, хозяйке она сказала, что не успела ответить на телефон, и ушла домой.По дороге домой женщина пересчитала похищенные деньги. Там оказалось 51 000 рублей. 1000 рублей она потратила в продуктовом магазине. 30 000 рублей спрятала в клетке с кроликами, 20 000 рублей припрятала неподалеку в сене.В ходе обыска изъяты только 20 000 рублей, припрятанные в сене. А деньги спрятанные в клетке с кроликами найти не удалось — их уничтожили животные.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража».