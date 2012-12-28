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Общество
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7 минут назад
Сокольский Ленин вернулся на место
Памятник вождю мирового пролетариата отреставрирован.
Реставрация силами местных коммунистов проходила сложно, памятник сильно обветшал.
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