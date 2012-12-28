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сегодня, 10:49
8

На площади Франценюка установят новую остановку

Павильон уже проторгован.

Управление главного смотрителя липецкой мэрии купило новый остановочный павильон для остановки «Площадь Франценюка» (в районе проспекта Мира, 20). На аукцион заявился единственный подрядчик, а потому павильон был приобретён заказчиком по начальной цене — за 1 173 500 рублей.

Павильон будет таким же, какие вот уже несколько лет ставят на остановках Липецка. Единственное отличие — он будет укомплектован как электронным информационным табло, так и камерой уличного наблюдения.

Это, кстати, единственная такая закупка в этом году. В конце прошлого года, к примеру, мэрия приобрела за 1,5 млн рублей две новых остановки для микрорайона «Елецкий» и для посетителей Петровского рынка, а вот в 2024-м обновила 35 остановочных павильонов.
оставновка
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
я
14 минут назад
Липецк - столица! Где корона на гербе?
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Соседка
28 минут назад
Стоимость 2-комнатной квартиры!4 столба,три стены,одна доска-лавочка.
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Житель
34 минуты назад
А когда же поставят остановочный павильон ? На остановке "Прогресс" ,стоим под снегом и дождем.
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Андрей
40 минут назад
Уже вечером после установки, подъедет затонированная лада, обклеит стекла объявлением "бригада строителей построит вам....» и павильон будет соответствовать Липецким стандартам. Поражает, что даже сотрудники администрации города заклеивают их стекла своими объявлениями о выборах и или найме. С такой культурой и отсутствием борьбы с вандалами остановки надо делать из ЖБИ или профлиста.
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смотритель зоопарка
50 минут назад
какая же клоунада....
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Тыква
57 минут назад
Рыбам в * и то лучше. У них хотя бы четыре стены
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Тыква
43 минуты назад
А что не так в слове " * #34; ?
Ответить
м
сегодня, 10:53
самое необходимое сейчас в нашем городе
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