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Общество
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сегодня, 10:49
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На площади Франценюка установят новую остановку
Павильон уже проторгован.
Павильон будет таким же, какие вот уже несколько лет ставят на остановках Липецка. Единственное отличие — он будет укомплектован как электронным информационным табло, так и камерой уличного наблюдения.
Это, кстати, единственная такая закупка в этом году. В конце прошлого года, к примеру, мэрия приобрела за 1,5 млн рублей две новых остановки для микрорайона «Елецкий» и для посетителей Петровского рынка, а вот в 2024-м обновила 35 остановочных павильонов.
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