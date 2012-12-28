На площади Франценюка установят новую остановку

Павильон уже проторгован.

Управление главного смотрителя липецкой мэрии купило новый остановочный павильон для остановки «Площадь Франценюка» (в районе проспекта Мира, 20). На аукцион заявился единственный подрядчик, а потому павильон был приобретён заказчиком по начальной цене — за 1 173 500 рублей.Павильон будет таким же, какие вот уже несколько лет ставят на остановках Липецка. Единственное отличие — он будет укомплектован как электронным информационным табло, так и камерой уличного наблюдения.Это, кстати, единственная такая закупка в этом году. В конце прошлого года, к примеру, мэрия приобрела за 1,5 млн рублей две новых остановки для микрорайона «Елецкий» и для посетителей Петровского рынка, а вот в 2024-м обновила 35 остановочных павильонов.