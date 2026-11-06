Липецкая вечЁрка: беременная провалилась в кипяток, избитая подчиненным и повышение тарифов ЖКХ
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка ушел по собственному желанию
Происшествия
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сегодня, 15:35
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«Лада Веста» въехала в раскопку «РИР Энерго»
На специализированной карте map48 GOROD48 насчитал 87 раскопок компании с просроченными сроками восстановления благоустройства.
Пока же этой раскопки нет на карте map48, где зафиксированы все места проведения любых земляных работ в городе. Вернее, должны быть зафиксированы. Части коммунальных раскопок на карте нет по той причине, что производители работ умышленно скрывают их от контролирующих организаций — управления главного смотрителя, выдающего ордеры на раскопки, и от департамента развития территорий, проверяющего сроки восстановления благоустройства. На неактуальность региональной карты Геоинформационной системы недавно обращал внимание подчинённых глава Липецка Михаил Щербаков, потребовавший наведения порядка с данными.
Лидером в нарушениях Правил благоустройства Липецка является липецкий филиал «РИР Энерго». На карте map48 GOROD48 насчитал 87 ям этой компании с просроченными сроками восстановления благоустройства! Весь город поэтому похож на больного ветрянкой, только вместо зелёных пятен на нём — красные точки.
Вот характерный пример. Бульвар на улице Белана перегораживает раскопка, о которой на map48 сказано, что ордер на земляные работы «РИР Энерго» получила 18 августа. Завершить аварийные работы энергетики должны были 21 августа. К этому времени им нужно было закопать яму, уложить 38 кв. м асфальта и 22 кв. м тротуарной плитки. Но этого не сделано до сих пор.
К слову, на улице Литаврина у места, где в яму с кипятком вчера провалилась беременная женщина, сегодня появилась информационная табличка от «РИР Энерго» со сроком окончания ремонтно-восстановительных работ 15 ноября.
Энергетики не спешат — утром корреспондент видел на месте коммунальной аварии несколько единиц техники, после обеда — только информационную табличку.
Хочется верить, что уложенный этим летом по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» новенький асфальт на дороге ремонт лопнувшей трубы не заденет — порыв оказался на газоне.
По данным департамента развития территории мэрии, с начала года только на «РИР Энерго» составлено 378 протоколов о нарушении Правил благоустройства Липецка. Речь идёт главным образом о просроченных раскопках. В этом плане московская компания — абсолютный лидер среди энергетиков. На втором месте по количеству составленных и переданных в суды протоколов административных правонарушений находится «РВК-Липецк» (127), на третьем — её подрядчик, компания «Интех» (58). Если же говорить об оплаченных штрафах, то «РИР Энерго» — настоящий Эверест на фоне Среднерусской возвышенности. Из общей суммы наложенных судами штрафов в 9,3 млн рублей на всех нарушителей городских Правил благоустройства по просроченному благоустройству мест проведения земляных работ на долю «РИР Энерго» приходится 7,2 миллиона.
В своё оправдание руководство липецкого филиала компании вот уже несколько лет повторяет две вещи: теплосети Липецка сгнили более чем на 80%, а «РИР Энерго» не хватает рабочих — слесарей, сварщиков, водителей — чтобы вовремя приводить в порядок места не то что аварийных, но даже плановых работ.
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