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сегодня, 15:35
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«Лада Веста» въехала в раскопку «РИР Энерго»

На специализированной карте map48 GOROD48 насчитал 87 раскопок компании с просроченными сроками восстановления благоустройства.

«Лада Веста» въехала в не оформленную документально раскопку «РИР Энерго» на улице Гагарина. Об этом GOROD48 сообщили в мэрии Липецка. Однако в «РИР Энерго» эту информацию отрицают, говорят, что аварийная раскопка на Гагарина появилась вчера, а выкопавший яму на дороге подрядчик уже в обед должным образом уведомил об этом управление главного смотрителя мэрии.

Пока же этой раскопки нет на карте map48, где зафиксированы все места проведения любых земляных работ в городе. Вернее, должны быть зафиксированы. Части коммунальных раскопок на карте нет по той причине, что производители работ умышленно скрывают их от контролирующих организаций — управления главного смотрителя, выдающего ордеры на раскопки, и от департамента развития территорий, проверяющего сроки восстановления благоустройства. На неактуальность региональной карты Геоинформационной системы недавно обращал внимание подчинённых глава Липецка Михаил Щербаков, потребовавший наведения порядка с данными.

Лидером в нарушениях Правил благоустройства Липецка является липецкий филиал «РИР Энерго». На карте map48 GOROD48 насчитал 87 ям этой компании с просроченными сроками восстановления благоустройства! Весь город поэтому похож на больного ветрянкой, только вместо зелёных пятен на нём — красные точки.

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Вот характерный пример. Бульвар на улице Белана перегораживает раскопка, о которой на map48 сказано, что ордер на земляные работы «РИР Энерго» получила 18 августа. Завершить аварийные работы энергетики должны были 21 августа. К этому времени им нужно было закопать яму, уложить 38 кв. м асфальта и 22 кв. м тротуарной плитки. Но этого не сделано до сих пор.

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К слову, на улице Литаврина у места, где в яму с кипятком вчера провалилась беременная женщина, сегодня появилась информационная табличка от «РИР Энерго» со сроком окончания ремонтно-восстановительных работ 15 ноября.

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Энергетики не спешат — утром корреспондент видел на месте коммунальной аварии несколько единиц техники, после обеда — только информационную табличку.

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Хочется верить, что уложенный этим летом по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» новенький асфальт на дороге ремонт лопнувшей трубы не заденет — порыв оказался на газоне.

По данным департамента развития территории мэрии, с начала года только на «РИР Энерго» составлено 378 протоколов о нарушении Правил благоустройства Липецка. Речь идёт главным образом о просроченных раскопках. В этом плане московская компания — абсолютный лидер среди энергетиков. На втором месте по количеству составленных и переданных в суды протоколов административных правонарушений находится «РВК-Липецк» (127), на третьем — её подрядчик, компания «Интех» (58). Если же говорить об оплаченных штрафах, то «РИР Энерго» — настоящий Эверест на фоне Среднерусской возвышенности. Из общей суммы наложенных судами штрафов в 9,3 млн рублей на всех нарушителей городских Правил благоустройства по просроченному благоустройству мест проведения земляных работ на долю «РИР Энерго» приходится 7,2 миллиона.

В своё оправдание руководство липецкого филиала компании вот уже несколько лет повторяет две вещи: теплосети Липецка сгнили более чем на 80%, а «РИР Энерго» не хватает рабочих — слесарей, сварщиков, водителей — чтобы вовремя приводить в порядок места не то что аварийных, но даже плановых работ.
раскопка
благоустройство
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Комментарии (6)

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Как гость
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гость
16 минут назад
Столько вице-мэров, разве нельзя одному поручить контролировать каждую раскопку? В самом деле, наведите порядок, начните с этих ям!
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гость
24 минуты назад
Пусть жители присылают мэру фото раскопок без табличек, пусть разбирается с ними и штрафует.
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Проспект Победы 22
42 минуты назад
На углу дома было 2 раскопки рядом. Что-то сделали. Одну закопали кое-как, но ограждение не убрали и асфальта там не появилось. Вторую забыли даже закопать. Табличек на ограждений нет, дабы не портили им статистику жалобами и звонками.
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Слесарь
34 минуты назад
Да что вы пристали. Столько раскопок что табличек с ограждения порой не хватает да и не успеваем устанавливать.
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Неравнодушный
50 минут назад
У властей нет желания проверить этих деятелей на компетентность? Зачем у самолёта на кольце сегодня свежезаделанную яму снова раскопали?
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Удивительное рядом
56 минут назад
Тарифы поднимут- и заживём!
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