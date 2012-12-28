Пьяный липчанин совершил ДТП на угнанной машине и заснул

Полицейские нашли его спящим в салоне чужого автомобиля.



В вашем браузере отключен JavaScript

Ночью 2 ноября в Липецке на улице Гагарина наряд ДПС задержал подозреваемого в угоне: полицейские сначала обратили внимание на автомобиль «Лада Калина» со спящим водителем, а потом установили, что машина не принадлежит этому гражданину.Оказалось, изрядно выпивший 25-летний липчанин решил добраться домой на чужой машине. Он разбил стекла «Лады», залез в салон, снял автомобиль с ручного тормоза, уткнулся в соседний «Ниссан» и заснул.«Возбуждено уголовное дело. На нарушителя также составлен административный материал за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения», — рассказали в Госавтоинспекции.