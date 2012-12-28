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Происшествия
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29 минут назад
Пьяный липчанин совершил ДТП на угнанной машине и заснул
Полицейские нашли его спящим в салоне чужого автомобиля.
Оказалось, изрядно выпивший 25-летний липчанин решил добраться домой на чужой машине. Он разбил стекла «Лады», залез в салон, снял автомобиль с ручного тормоза, уткнулся в соседний «Ниссан» и заснул.
«Возбуждено уголовное дело. На нарушителя также составлен административный материал за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения», — рассказали в Госавтоинспекции.
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