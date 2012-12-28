«Шкода» слетела с тамбовской трассы: пострадала женщина

За сутки на дорогах области получили травмы четыре человека.



2 ноября в Измалковском округе с трассы Орёл — Тамбов слетел в кювет автомобиль «Шкода». С места аварии госпитализирована 48-летняя женщина-водитель. По данным Госавтоинспекции, она не справилась с управлением.Ещё одна авария на трассе Орёл — Тамбов произошла вчера в Липецком округе: после столкновения с «Хендаем» автомобиль «Лада Гранта» врезался в стоящую «Ауди». В аварии пострадал 25-летний водитель «Гранты». Его доставили в больницу.В Липецке на улице Ангарской столкнулись «Ниссан» под управлением 49-летней женщины и электроскутер с 20-летним парнем за рулём. Водитель скутера госпитализирован.Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 21 аварию, они обошлись без пострадавших.