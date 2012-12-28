Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил проверить законность закрытия ДК в Покрово-Казацкой слободе Лебедяни
Сегодня в Липецке: где пройдёт «Ночь искусств», как начальство реагирует на беременность сотрудниц
Происшествия
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сегодня, 09:11
«Шкода» слетела с тамбовской трассы: пострадала женщина
За сутки на дорогах области получили травмы четыре человека.
Ещё одна авария на трассе Орёл — Тамбов произошла вчера в Липецком округе: после столкновения с «Хендаем» автомобиль «Лада Гранта» врезался в стоящую «Ауди». В аварии пострадал 25-летний водитель «Гранты». Его доставили в больницу.
В Липецке на улице Ангарской столкнулись «Ниссан» под управлением 49-летней женщины и электроскутер с 20-летним парнем за рулём. Водитель скутера госпитализирован.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 21 аварию, они обошлись без пострадавших.
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