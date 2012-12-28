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Общество
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сегодня, 14:44
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У липецкого драмтеатра утеплили чеховскую даму
Кто-то заботливо набросил на металлическое изваяние женщины тёплую шаль.
Липецкие скульптуры утепляют не первый раз. В прошлом году повязали тёплые шарфики на Котю и Заю, что на улице Зегеля.
А вот «Дама с собачкой» прежде подвергалась и нападкам вандалов. Композицию срывали с креплений, собачку отламывали и отбрасывали в сторону и даже похищали.
Дама у драмтеатра установлена в 2010 году. Её для Липецка изготовил сочинский мастер Акоп Халафян.
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