Сегодня в Липецке: движение на проблемном участке восстановлено, начнут ли липчанам доплачивать за больничный
Общество
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23 минуты назад
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Двоих раненых при атаках — БПЛА и ракетной — выписали из больниц
Один пострадавший ещё в больнице.
Напомним, во время атаки липчанин вышел на балкон, и в него попали поражающие элементы упавшего беспилотника: Иван получил проникающее ранение в сердце. В течение четырёх часов липчанина спасали сразу 12 врачей и медсестер областной клинической больницы: кардиохирурги, анестезиологи-реаниматологи, торакальный хирург, операционные сёстры, анестезистки. Они извлекли из сердца пациента поражающий элемент — металлический шарик. После операции Иван несколько дней провел в реанимации, 27 октября его перевели в обычное отделение, а 31 октября выписали.
А сегодня выписан раненый во время ракетной атаки на Елец 25 октября 55-летний мужчина. К врачам с непроникающим осколочным ранением грудной клетки он обратился на следующий после налета день.
Ещё один пострадавший от ракетной атаки — 47-летний горожанин проходит лечение в отделении травматологии Елецкой городской больницы имени Семашко. Из его бедра врачи достали металлический осколок.
«Он пока остаётся под наблюдением врачей. Состояние стабильное», — рассказали GOROD48 в пресс-службе Министерства здравоохранения Липецкой области.
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