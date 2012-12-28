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52 минуты назад
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Поврежденный на улице Литаврина участок теплосети в этом году получил трёхлетнюю гарантию

В коммунальный порыв угодила 19-летняя беременная липчанка.

Участок теплосети компании «РИР Энерго» на улице Литаврина, 6а где накануне в коммунальный порыв угодила ногами 19-летняя беременная липчанка, в этом году проходил независимую экспертизу сторонней организацией, имеющей на это специальное разрешение.

Экспертиза показала: труба спокойно прослужит ближайшие три года. Но прогнозы не сбылись, и на успешно прошедшем проверку участке случился порыв. Сегодня аварийно-ремонтные бригады продолжают устранять повреждение.

«Ремонт тепловой сети на данном участке продолжается. Диаметр трубопровода — 159 миллиметров. В этом году участок успешно прошёл гидравлические испытания. По результатам экспертной оценки в 2026 году было получено разрешение на дальнейшую эксплуатацию трубопровода сроком как минимум на три года. Со своей стороны окажем пострадавшей всю необходимую помощь», — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РИР Энерго».

Напомним, угодившая в асфальт с кипятком 19-летняя липчанка на 23-й неделе беременности получила ожоги ног второй степени: частично обожжены стопы, голень и бедро. В областном ожоговом центре ей диагностировали ожоги 4,5% тела. Угрозы жизни нет. С плодом тоже все в порядке. Пациентку госпитализировали. Будущая мама находится под наблюдением комбустиологов и акушеров-гинекологов. Проведен врачебный консилиум.

СК России по Липецкой области начал доследственную проверку по факту травмирования женщины в результате прорыва трубопровода с горячей водой. Устанавливают все обстоятельства произошедшего и определяют степень тяжести вреда, причинённого здоровью женщины. Также будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее содержание и техническое состояние коммунальных сетей на указанном участке. Проверку начала и прокуратура Советского района Липецка.
ЖКХ
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Житель
10 минут назад
Как можно подписать готовность дома к отопительному сезону у которого даже нет подвода горячей воды и отопления. У РИР ЭНЕРГО и такое бывает.
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Васёк
12 минут назад
Если нормально деньжат заплатить можно получить положительное заключение и на сгнившые трубы.
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Елена
18 минут назад
система только прошла проверку, гарантия три года, и на тебе..., я там постоянно ходила на работу, сегодня бог миловал...
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Житель
30 минут назад
У нас нерабочий ОДПУ 6 лет, вдруг каким-то образом заработал РИР ЭНЕРГО произвели контрольные замеры, выставили дополнительные счета и потом опять стал не рабочим. Вот так у них бывает.
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я
30 минут назад
Вон оно как! Специально обученным экстрасенсом трубы проверяют!
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Смехопанорама
32 минуты назад
независимую экспертизу сторонней организацией, имеющей на это специальное разрешение.
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