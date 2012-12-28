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Поврежденный на улице Литаврина участок теплосети в этом году получил трёхлетнюю гарантию
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Происшествия
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52 минуты назад
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Поврежденный на улице Литаврина участок теплосети в этом году получил трёхлетнюю гарантию
В коммунальный порыв угодила 19-летняя беременная липчанка.
Экспертиза показала: труба спокойно прослужит ближайшие три года. Но прогнозы не сбылись, и на успешно прошедшем проверку участке случился порыв. Сегодня аварийно-ремонтные бригады продолжают устранять повреждение.
«Ремонт тепловой сети на данном участке продолжается. Диаметр трубопровода — 159 миллиметров. В этом году участок успешно прошёл гидравлические испытания. По результатам экспертной оценки в 2026 году было получено разрешение на дальнейшую эксплуатацию трубопровода сроком как минимум на три года. Со своей стороны окажем пострадавшей всю необходимую помощь», — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РИР Энерго».
Напомним, угодившая в асфальт с кипятком 19-летняя липчанка на 23-й неделе беременности получила ожоги ног второй степени: частично обожжены стопы, голень и бедро. В областном ожоговом центре ей диагностировали ожоги 4,5% тела. Угрозы жизни нет. С плодом тоже все в порядке. Пациентку госпитализировали. Будущая мама находится под наблюдением комбустиологов и акушеров-гинекологов. Проведен врачебный консилиум.
СК России по Липецкой области начал доследственную проверку по факту травмирования женщины в результате прорыва трубопровода с горячей водой. Устанавливают все обстоятельства произошедшего и определяют степень тяжести вреда, причинённого здоровью женщины. Также будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее содержание и техническое состояние коммунальных сетей на указанном участке. Проверку начала и прокуратура Советского района Липецка.
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