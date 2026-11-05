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сегодня, 16:13
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На избившего начальницу кладовщика полицейские составили административный материал

Действия молодого мужчины квалифицированы по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

Липецкий отдел полиции №4 составил на напавшего на начальника склада 21-летнего кладовщика административный материал по статье 6.1.1 КоАП РФ «Нанесение побоев, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

— Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, — добавили в полиции.

Кладовщику может грозить штраф от 5000 до 30 000 рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

Напомним, избиение женщины — начальника склада молодым подчинённым записала камера наблюдения. Конфликт произошёл ещё 23 октября. Но 3 ноября ролик завирусился в соцсети — сейчас у видео избиения 56-летней женщины подчинённым уже 167 тысяч просмотров.

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Предысторию конфликта можно прочитать здесь.
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
...
11 минут назад
Если к психиатру сходит, вообще простят и справку дадут. И не дождётесь ни срока, ни штрафа.
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гость
21 минуту назад
Почему он это сделал?
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Жесть
42 минуты назад
Выходит, можно избить человека, а на него только штраф или 10 (15) суток? Вот это да.... А психиатра избивший посещал? Похоже, у него большие проблемы.
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