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Происшествия
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сегодня, 16:13
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На избившего начальницу кладовщика полицейские составили административный материал
Действия молодого мужчины квалифицированы по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои».
— Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, — добавили в полиции.
Кладовщику может грозить штраф от 5000 до 30 000 рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.
Напомним, избиение женщины — начальника склада молодым подчинённым записала камера наблюдения. Конфликт произошёл ещё 23 октября. Но 3 ноября ролик завирусился в соцсети — сейчас у видео избиения 56-летней женщины подчинённым уже 167 тысяч просмотров.
Предысторию конфликта можно прочитать здесь.
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