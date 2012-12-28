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Общество
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53 минуты назад
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Врачи: урозы жизни провалившейся в асфальт беременной и плоду нет
О состоянии пострадавшей при коммунальном порыве женщины на 23-й неделе беременности рассказала региональный министр здравоохранения.
«У девушки 23-я недели беременности. Угрозы жизни нет. С будущим малышом тоже все в порядке. Пациентку госпитализировали в областной ожоговый центр. У нее обожжено 4,5% тела (пострадали ноги), ожог второй степени. Будущая мама находится под наблюдением комбустиологов и акушеров-гинекологов. Для определения тактики лечения проведен врачебный консилиум», — сообщила министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.
Напомним, компания «РИР Энерго» взяла ситуацию c порывом на улице Литаврина под особый контроль и пообещала оказать пострадавшей всю необходимую помощь. У женщины частично обожжены стопы, голень и бедро.
Тем временем в историю с ошпарившейся кипятком беременной липчанкой вмешался Следком.
Как рассказали в областном управлении СК, начата доследственная проверка обстоятельств происшествия.
Во время проверки также будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее содержание и техническое состояние коммунальных сетей.
Добавим, что подобное происшествие в Липецке уже было 14 января 2021 года, когда на улице Стаханова в промоину, возникшую из-за аварии на теплотрассе, попали два человека: 19-летняя студентка Оксана и 31-летний водитель автомобиля «Лада Веста». Тогда сети принадлежали предшественнику «РИР Энерго» — липецкому филиалу ПАО «Квадра». Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Фото прокуратуры Липецкой области
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