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Происшествия
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сегодня, 08:46
В Липецкой области сбиты беспилотники самолетного типа
Красный уровень действовал в Липецкой области почти 8 часов.
Также в Липецкой области ночью дважды объявлялась ракетная опасность.
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