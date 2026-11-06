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Общество
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сегодня, 15:35
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Новые платные парковки в Липецке заработают 16 ноября
Под них отведены 2 696 машино-мест на 26 улицах, площадях и переулках.
Под вторую очередь платной парковочной зоны отведены 2 696 машино-мест. С учетом уже существующей зоны таких парковок в центре Липецка количество платных мест на дорогах общего пользования превысит 3500.
Стоимость парковки останется прежней — 44 рубля в час. При этом предусмотрены бесплатные периоды. В зоне 1000 водитель имеет 15 минут, чтобы высадить или забрать пассажиров, разгрузить автомобиль или быстро решить свои дела. В зоне 2000 — до 90 минут. Это касается парковок у социальных объектов.
«Отдельно работаем над условиями для жителей. Сейчас резидентское разрешение можно оформить, если адрес регистрации совпадает с адресом парковки. Но понимаем, что людям важно иметь возможность оставлять машину рядом с домом, а не искать место строго по одному адресу. Поэтому сейчас прорабатываем расширение действия резидентских разрешений — по квартальному принципу. Это позволит жителям пользоваться свободными местами в пределах своего квартала. Планируем запустить такой механизм в следующем году. Также изучаем возможность введения парковочных абонементов», — сообщил глава Липецка Михаил Щербаков.
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