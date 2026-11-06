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сегодня, 15:35
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Новые платные парковки в Липецке заработают 16 ноября

Под них отведены 2 696 машино-мест на 26 улицах, площадях и переулках.

Глава Липецка определился с датой запуска второго этапа платного парковочного пространства. 16 ноября остановки на размеченных синей краской правых полосах дорог станут платными на улицах 8 Марта, Барашева, Ворошилова, Гагарина, Горького, Карла Маркса, Коммунальной, Крайней, Кузнечной, Литаврина, Неделина, Октябрьской, Первомайской, Пушкина, Советской, Скороходова, Толстого, Торговой, Фрунзе, а также на площадях Коммунальной, Петра Великого, Победы, Театральной, Торговой, в переулке Литаврина и на объездной дороге у Петровского моста.

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Под вторую очередь платной парковочной зоны отведены 2 696 машино-мест. С учетом уже существующей зоны таких парковок в центре Липецка количество платных мест на дорогах общего пользования превысит 3500.

Стоимость парковки останется прежней — 44 рубля в час. При этом предусмотрены бесплатные периоды. В зоне 1000 водитель имеет 15 минут, чтобы высадить или забрать пассажиров, разгрузить автомобиль или быстро решить свои дела. В зоне 2000 — до 90 минут. Это касается парковок у социальных объектов.

«Отдельно работаем над условиями для жителей. Сейчас резидентское разрешение можно оформить, если адрес регистрации совпадает с адресом парковки. Но понимаем, что людям важно иметь возможность оставлять машину рядом с домом, а не искать место строго по одному адресу. Поэтому сейчас прорабатываем расширение действия резидентских разрешений — по квартальному принципу. Это позволит жителям пользоваться свободными местами в пределах своего квартала. Планируем запустить такой механизм в следующем году. Также изучаем возможность введения парковочных абонементов», — сообщил глава Липецка Михаил Щербаков. 
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Ентот пэтриот
32 минуты назад
Хоть одна хорошая новость за последнее время, а то один негатив кругом сыпится.
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Жесть
32 минуты назад
Когда восстановят ЛТЗ, станкостроительный, зпд и другие заводы
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Лиза
33 минуты назад
Через госуслуги не получилось оформить резидентское разрешение по прописке! Требуется свидетельство о собственности! Собственник квартиры моя мама, проживающая в деревне! И как быть? Почему по прописке нет возможности оформить разрешение?
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А как быть?
34 минуты назад
Как быть человеку, который не живет по месту прописки, но квартира в собственности?
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Ржунемогу
41 минуту назад
Уже не знают как ещё денег с народа потянуть. Позор. Раньше и общественный транспорт был бесплатным и телефоны.
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Гость
42 минуты назад
Как будет фиксировать и учитывать время проведённое на парковке? Это надо к каждой монтировать камеры.
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Татьяна
42 минуты назад
липовская и семашко негде пройти все дворы заставлены и дороги
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