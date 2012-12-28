Мэрия собралась штрафовать концессионера за неприглядный вид трамвайных остановок

Увещания городского департамента транспорта компании «Мовиста Регионы Липецк» привести их в порядок остались без ответа.

Департамент развития территории мэрии намерена штрафовать компанию «Мовиста Регионы Липецк» за нарушение городских Правил благоустройства, поскольку первое предписание ведомства — о наведении чистоты на остановке «Полиграфическая улица» — осталось без реакции.Обновляющий в Липецке трамвайную инфраструктуру концессионер ответил на претензию ведомства, что передал землю под этой остановкой концеденту, администрации Липецка в лице МУП «Городской электротранспорт». В свою очередь, департамент транспорта сообщил, что принял только землю, а не созданное концессионером имущество в виде остановки, тратиться на уборку которых МУП не имеет законного права.В общем, без суда по этому поводу, очевидно, не обойтись, ведь мэрия ежегодно платит концессионеру обусловленный договором инвестиционный платеж, за счет которого «Мовиста Регионы Липецк» обязана в том числе содержать в исправном виде построенное до передачи его на баланс городской администрации. Пока же, по словам муниципальных чиновников, «Мовиста Регионы Липецк» переводит стрелки на своего генподрячика, ООО «Стройсервис», непосредственно строящего новую трамвайную инфраструктуру в Липецке. На балансе же дептранса мэрии, по утверждению его сотрудников, нет ни то что новых остановок — нет ни метра новых рельсов, ни метра контактного провода. Все имущество, созданное концессионером, администрация Липецка примет на свой баланс лишь в конце декабря 2027 года, после завершения обновления трамвайной сети.Пока же, как в той поговорке, у семи нянек дитя без глазу — новые остановки стоят грязными, они оклеены рекламой и расписаны граффити.