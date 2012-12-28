Мэрия Липецка передала на содержание правительства области ФОК «Рекорд» на улице Титова

Председатель городского департамента по физической культуре и спорту Александр Перевозчиков посчитал, что на этом муниципалитет сэкономит 22,7 млн рублей.

фото: vk.ru

Сегодня на сессии Липецкого горсовета председатель департамента по физической культуре и спорту мэрии Александр Перевозчиков сообщил о необходимости передачи находящегося на улице Титова физкультурно-оздоровительного комплекса «Рекорд» региональному министерству физической культуры и спорта.Единственным аргументом муниципального чиновника был финансовый: мэрии в нынешних экономических условиях накладно содержать этот ФОК. В этом году расходы на «Рекорд» составят 22,7 млн рублей (на платных услугах населению спорткомплекс зарабатывает лишь 8,8 миллиона).— Передача ФОКа области позволит избежать всех расходов на его содержание, потратить бюджетные средства на что-то другое, например, на содержание уличных спортивных городков и тренажеров. Область выступает в идеальной роли: арендодателя и инвестора. При этом весь наш тренерский состав будет сохранен, — сказал председатель департамента.Присутствующий на сессии глава города Михаил Щербаков поинтересовался тем, что будет с ФОК «Рекорд» с его плавательным бассейном тогда, когда в 2033 году в Молодежном парке построят студенческий кампус с 50-метровым бассейном? Вернет ли тогда область «Рекорд» мэрии? На этот вопрос гость сессии, региональный министр спорта Александр Митин ответил отрицательно.