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31 минуту назад
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Мэрия Липецка передала на содержание правительства области ФОК «Рекорд» на улице Титова

Председатель городского департамента по физической культуре и спорту Александр Перевозчиков посчитал, что на этом муниципалитет сэкономит 22,7 млн рублей.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета председатель департамента по физической культуре и спорту мэрии Александр Перевозчиков сообщил о необходимости передачи находящегося на улице Титова физкультурно-оздоровительного комплекса «Рекорд» региональному министерству физической культуры и спорта.

Единственным аргументом муниципального чиновника был финансовый: мэрии в нынешних экономических условиях накладно содержать этот ФОК. В этом году расходы на «Рекорд» составят 22,7 млн рублей (на платных услугах населению спорткомплекс зарабатывает лишь 8,8 миллиона).

— Передача ФОКа области позволит избежать всех расходов на его содержание, потратить бюджетные средства на что-то другое, например, на содержание уличных спортивных городков и тренажеров. Область выступает в идеальной роли: арендодателя и инвестора. При этом весь наш тренерский состав будет сохранен, — сказал председатель департамента.

Присутствующий на сессии глава города Михаил Щербаков поинтересовался тем, что будет с ФОК «Рекорд» с его плавательным бассейном тогда, когда в 2033 году в Молодежном парке построят студенческий кампус с 50-метровым бассейном? Вернет ли тогда область «Рекорд» мэрии? На этот вопрос гость сессии, региональный министр спорта Александр Митин ответил отрицательно.
фото: vk.ru
спорт
бюджет
Липецкий горсовет
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Комментарии (2)

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Елена
11 минут назад
вот и построили для спорта и для людей, а содержать - нет денег, и много еще таких об"ектов, которых невозможно содержать в Липецке
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САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ
20 минут назад
в 2033 году в Молодежном парке построят студенческий кампус с 50-метровым бассейном
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