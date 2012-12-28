В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду

8 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Буденного, 38, улица Садовая, 16 – без холодной воды останутся жители части Сырского и Коровино, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в частном секторе улиц Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Садовой, Небесной, Полярной, Пролетарской, Калинина, переулка Рядового.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.8 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1, 3, 5, 7, 9 по улице Гагарина, №№ 62, 64, 66 по улице Интернациональной, №№ 35, 39, 39а, 41, 43, 43а, 45, 47, 49 по улице Ленина.