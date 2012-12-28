Владимир Путин передал управление заводом «Дж.Т.И. Елец» под временное руководство компании «Промышленные активы»
Липецкая вечЁрка: машина провалилась в раскоп, дата расширения платных парковок и ремонт детской поликлиники
47 нелегальных мигрантов, задержанных в Липецкой области, выдворены с территории России
Следком возбудил уголовное дело после порыва трубопровода с кипятком, в результате чего ожоги получила липчанка
Выходные в Липецке: театральный фестиваль, культовый фильм ужасов и примерный ученик Ларисы Долиной
«Черный копатель» предстанет перед судом в Липецкой области за раскопки на объекте культурного наследия
Следком возбудил уголовное дело после порыва трубопровода с кипятком, в результате чего ожоги получила липчанка
Выходные в Липецке: театральный фестиваль, культовый фильм ужасов и примерный ученик Ларисы Долиной
Общество
194
сегодня, 16:00
В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду
8 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Буденного, 38, улица Садовая, 16 – без холодной воды останутся жители части Сырского и Коровино, сообщили в компании.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
8 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1, 3, 5, 7, 9 по улице Гагарина, №№ 62, 64, 66 по улице Интернациональной, №№ 35, 39, 39а, 41, 43, 43а, 45, 47, 49 по улице Ленина.
0
0
0
0
0
Комментарии