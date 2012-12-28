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В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду
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сегодня, 16:00

В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду

8 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Буденного, 38, улица Садовая, 16 – без холодной воды останутся жители части Сырского и Коровино, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в частном секторе улиц Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Садовой, Небесной, Полярной, Пролетарской, Калинина, переулка Рядового.

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

8 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1, 3, 5, 7, 9 по улице Гагарина, №№ 62, 64, 66 по улице Интернациональной, №№ 35, 39, 39а, 41, 43, 43а, 45, 47, 49 по улице Ленина.
отключение воды
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