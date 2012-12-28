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сегодня, 17:19
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19-летняя беременная получила ожоги ног при порыве на сетях горячего водоснабжения

Липчанка провалилась в асфальт.

Сегодня при порыве на сетях горячего водоснабжения «РИР Энерго» на улице Литаврина пострадала беременная 19-летняя липчанка — она получила ожоги второй степени. О происшествии сообщил мэр Липецка Михаил Щербаков.

По данным GOROD48, липчанка провалилась ногами в поврежденный порывом асфальт. 

«Министр здравоохранения лично контролирует ситуацию. Произошедшее требует самого серьёзного разбирательства. Разбираемся в причинах аварии, запросили у «РИР Энерго» документацию по этому участку, сведения о проверках, ремонтах и состоянии сетей. Необходимо установить, можно ли было предотвратить происшествие и кто отвечал за безопасность. Также по этой ситуации обратились в прокуратуру. Ведомство взяло ситуацию на контроль», — отметил мэр.

Также Михаил Щербаков обратился к руководству «РИР Энерго». Он отметил системную проблему: постоянные порывы, раскопанные улицы, повреждённое благоустройство и дороги, на которых только недавно уложили асфальт.

 «Ссылаться на износ сетей недостаточно. Компания отвечает за их состояние и обязана принимать меры, чтобы подобные происшествия не повторялись. Безопасность людей — безусловный приоритет. И ответственность за неё должна быть реальной», — добавил мэр.
ЖКХ
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Партработник
10 минут назад
В нашей работе главное быстро взять всё не контроль.
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Васёк
46 минут назад
Виноваты будут дорожники. Они плохо укатали асфальт. Его там месяца полтора назад новый уложили.
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Викторм
46 минут назад
Сети у них изношены... А не чинили, закладывая в тарифы починку почему?
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!
47 минут назад
Правильно, ответственность за безопасность людей должна быть реальной. Только в Липецке такой случай далеко не первый. И никаких выводов, и никакой ответственности!
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Партработник
47 минут назад
Если уменьшить получку начальника и главбуха, можно много труб заменить на новые.
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ЛТЗ
52 минуты назад
А виноват будет дворник
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Колян
55 минут назад
Всё сгнило в культурной столице.
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Елена
57 минут назад
Ужас! Желаю выздоровления скорейшего! Рир энерго это капец просто!!!
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гость
сегодня, 17:49
Очень жалко молодую женщину. Доигрались.
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Интересно
сегодня, 17:45
Скажите пожалуйста, а насколько будут повышать тарифы РИР Энерго? На 146 % или чуть меньше?
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Магомед
55 минут назад
Ну, чуть чуть меньше. На 145%.
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Елена
56 минут назад
Скорее всего на 246!
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