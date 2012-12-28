19-летняя беременная получила ожоги ног при порыве на сетях горячего водоснабжения

Липчанка провалилась в асфальт.

Сегодня при порыве на сетях горячего водоснабжения «РИР Энерго» на улице Литаврина пострадала беременная 19-летняя липчанка — она получила ожоги второй степени. О происшествии сообщил мэр Липецка Михаил Щербаков.По данным GOROD48, липчанка провалилась ногами в поврежденный порывом асфальт.«Министр здравоохранения лично контролирует ситуацию. Произошедшее требует самого серьёзного разбирательства. Разбираемся в причинах аварии, запросили у «РИР Энерго» документацию по этому участку, сведения о проверках, ремонтах и состоянии сетей. Необходимо установить, можно ли было предотвратить происшествие и кто отвечал за безопасность. Также по этой ситуации обратились в прокуратуру. Ведомство взяло ситуацию на контроль», — отметил мэр.Также Михаил Щербаков обратился к руководству «РИР Энерго». Он отметил системную проблему: постоянные порывы, раскопанные улицы, повреждённое благоустройство и дороги, на которых только недавно уложили асфальт.«Ссылаться на износ сетей недостаточно. Компания отвечает за их состояние и обязана принимать меры, чтобы подобные происшествия не повторялись. Безопасность людей — безусловный приоритет. И ответственность за неё должна быть реальной», — добавил мэр.