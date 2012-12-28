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Происшествия
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сегодня, 17:19
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19-летняя беременная получила ожоги ног при порыве на сетях горячего водоснабжения
Липчанка провалилась в асфальт.
По данным GOROD48, липчанка провалилась ногами в поврежденный порывом асфальт.
«Министр здравоохранения лично контролирует ситуацию. Произошедшее требует самого серьёзного разбирательства. Разбираемся в причинах аварии, запросили у «РИР Энерго» документацию по этому участку, сведения о проверках, ремонтах и состоянии сетей. Необходимо установить, можно ли было предотвратить происшествие и кто отвечал за безопасность. Также по этой ситуации обратились в прокуратуру. Ведомство взяло ситуацию на контроль», — отметил мэр.
Также Михаил Щербаков обратился к руководству «РИР Энерго». Он отметил системную проблему: постоянные порывы, раскопанные улицы, повреждённое благоустройство и дороги, на которых только недавно уложили асфальт.
«Ссылаться на износ сетей недостаточно. Компания отвечает за их состояние и обязана принимать меры, чтобы подобные происшествия не повторялись. Безопасность людей — безусловный приоритет. И ответственность за неё должна быть реальной», — добавил мэр.
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