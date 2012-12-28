Липчанин организовал подпольный выпуск «левых» СИМ-крат

Липчанин, занимавшийся ремонтом техники, занимался незаконным выпуском СИМ-карт на имена ничего не подозревавших клиентов.

Липчанин, занимавшийся ремонтом техники, занимался незаконным выпуском СИМ-карт на имена ничего не подозревавших клиентов.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 34-летний мастер по ремонту под различными предлогами получал от клиентуры паспортные данные и другую персональную информацию, которую затем использовал для оформления договоров связи. В этом ему помогал агентский договор с одним из операторов сотовой связи, к которому он нанялся для распространения услуг. Сами СИМ-карты не выдавались формальным владельцам, в 2024-25 гг. мужчина продавал их третьим лицам.Таким образом, липчанин получал тройную выгоду: оплату за ремонт техники, проценты от сотового оператора связи и деньги от продажи СИМ-карт, оформленных на других людей. Последний бизнес был незаконным.Полицейские вычислили предприимчивого ремонтника и завели уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности, лицом с использованием своего служебного положения». По ней торговцу «левыми» СИМ-картами грозит до 5 лет лишения свободы. Дело уже направлено в суд.