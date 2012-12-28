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38 минут назад

Мать липецкого школьника обратилась в полицию из-за обмана с оплатой учебных курсов

Желание обеспечить сыну конкурентное преимущество при поступлении в вуз обернулось для жительницы Липецка потерей денег и упущенными возможностями.

В полиции расследуют дело о мошенничестве в сфере подготовки к экзаменам и онлайн-репетиторстве.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, липчанка искала специализированные курсы для подготовки сына к олимпиадам и вышла на тематический канал в одном из мессенджеров. Изучив контент и убедившись в серьезности предложения, она связалась с менеджером проекта.

Стоимость обучения составила 27 500 рублей. Получив перевод и чек об оплате, куратор заверил клиентку, что скоро с ней свяжутся для начала занятий. Однако на этом взаимодействие прекратилось. Спустя неделю тишины мать получила автоматическое СМС-уведомление о допуске сына к олимпиаде, но из-за отсутствия реальной подготовки подросток не смог принять в ней участие.

Попытка выяснить детали через переписку ни к чему не привела: чат с менеджером был удален. Обманутая родительница обратилась в правоохранительные органы. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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