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Общество
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сегодня, 12:15
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Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка ушел по собственному желанию
Александр Суворин не проработал в должности и полутора лет.
В мэрию никому не известного Суворина, до этого возглавлявшего МБУ «Благоустройство города» воронежских Лисок, летом прошлого года привел глава Липецка Роман Ченцов, и сразу на — на должность председателя департамента.
— В большом Липецке — те же проблемы, что и в небольших Лисках. Принципы работы те же, разве что масштаб деятельности немного иной, — сказал GOROD48 сразу же после назначения Александр Суворин.
Однако в Липецке Суворин себя ничем не проявил. Не раз и не два на заседаниях профильной комиссии горсовета он удивлял депутатов тем, что не мог внятно ответить на самые простые вопросы. Вот лишь пара тому примеров. Когда вице-спикер горсовета Игорь Подзоров спросил, куда делись почти 200 собак, выловленных в прошлом году подрядчиком управления главного смотрителя, Суворин ответил: «Может, они умерли». А этой зимой на большинство вопросов об уборке города от снега Суворин отвечал в стиле почтальона Печкин: «Все данные у нас есть, только я вам ничего не скажу». При этом на конкретные претензии депутатов Суворин чаще всего отвечал просто: «Если в бюджете будут деньги — сделаем!»
Напомним, что месяцем ранее глава Липецка Михаил Щербаков расстался с руководителем МБУ «Управление благоустройства Липецка» Александром Мальневым, призванным мэром Ченцовым с должности руководителя МБУ «Служба по обеспечению деятельности МУК и ОМС города Лебедянь». В своем интервью GOROD48 Михаил Щербаков так отозвался о работе Мальнева: «Нас покинул директор МБУ «Благоустройство» именно за то, что пытался выставить свою работу так, что они делают больше или лучше, чем все остальные, а на самом деле это был обман».
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