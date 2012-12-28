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980
сегодня, 12:15
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Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка ушел по собственному желанию

Александр Суворин не проработал в должности и полутора лет.

В мэрии Липецка освободилось место председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства. По собственному желанию городскую администрацию покинул 46-летний Александр Суворин.

В мэрию никому не известного Суворина, до этого возглавлявшего МБУ «Благоустройство города» воронежских Лисок, летом прошлого года привел глава Липецка Роман Ченцов, и сразу на — на должность председателя департамента.

— В большом Липецке — те же проблемы, что и в небольших Лисках. Принципы работы те же, разве что масштаб деятельности немного иной, — сказал GOROD48 сразу же после назначения Александр Суворин.

Однако в Липецке Суворин себя ничем не проявил. Не раз и не два на заседаниях профильной комиссии горсовета он удивлял депутатов тем, что не мог внятно ответить на самые простые вопросы. Вот лишь пара тому примеров. Когда вице-спикер горсовета Игорь Подзоров спросил, куда делись почти 200 собак, выловленных в прошлом году подрядчиком управления главного смотрителя, Суворин ответил: «Может, они умерли». А этой зимой на большинство вопросов об уборке города от снега Суворин отвечал в стиле почтальона Печкин: «Все данные у нас есть, только я вам ничего не скажу». При этом на конкретные претензии депутатов Суворин чаще всего отвечал просто: «Если в бюджете будут деньги — сделаем!»

Напомним, что месяцем ранее глава Липецка Михаил Щербаков расстался с руководителем МБУ «Управление благоустройства Липецка» Александром Мальневым, призванным мэром Ченцовым с должности руководителя МБУ «Служба по обеспечению деятельности МУК и ОМС города Лебедянь». В своем интервью GOROD48 Михаил Щербаков так отозвался о работе Мальнева: «Нас покинул директор МБУ «Благоустройство» именно за то, что пытался выставить свою работу так, что они делают больше или лучше, чем все остальные, а на самом деле это был обман».

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Александр Суворин и Александр Мальнев решают, что делать с большой лужей в 27-м микрорайоне
кадры
администрация Липецка
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
СССР
19 минут назад
сколько унас ненужных конторок бюджетных. сидят только бумаги перекладывают и отписки отправляют, а реальной помощи народу ни какой
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Жванецкий
22 минуты назад
Сила в совах у него есть, только он их правильно расставить не может.
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липчанин
29 минут назад
Не понятно ,причем департамент дорожного хозяйства и собаки?
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Елена
30 минут назад
может еще кого погнать метлой!? Может и жизнь в Липецке наладится!
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Смотритель зоопарка
31 минуту назад
Ээ.. Хх Воронеж , а какая задумка хорошая была , теперь в казну .
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Садовод
46 минут назад
Позы почти как на памятнике Минину и Пожарскому
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.
58 минут назад
Шо, опять?!!!
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гость мимо проходящий
сегодня, 12:28
эх ребятки доигрались
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Липецкий Вася
сегодня, 12:27
До конца жизни себя обеспечил?
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Гость
сегодня, 12:23
Наворовался? Ждём через некоторое время новость об уголовном деле.
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