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Погода в Липецке
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37 минут назад
В Липецкой области до +5
Влияние циклона постепенно слабеет.
Среднесуточные температуры составят: 8 ноября – 0-1 градуса тепла, что в пределах нормы, 9 и 10 ноября – 2-3 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие снег, мокрый снег и дождь. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем от 0 до +5 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем – от +2 до +4 градусов.
День 8 ноября стал самым теплым в Липецке в 1910 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 19 градусов мороза.
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