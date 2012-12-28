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сегодня, 07:04

Ракетная опасность объявлялась в Липецкой области дважды за ночь

Существовала и опасность атак БПЛП. К семи утра все уровни угроз отменили.

Всю ночь в Липецкой области выли сирены: в регионе с позднего вечера пятницы действовал красный уровень — угроза атаки беспилотников.

В 01:01 экстренные службы объявили ракетную опасность. В 01:30 её отменили. В 02:06 ракетную опасность объявили вновь. В 02:28 ракетная опасность миновала.

В 05:04 в регионе отменили красный уровень угрозы, с сохранением желтого уровня.

В 06:50 отменили и желтый уровень.
БПЛА
ракетная опасность
воздушная тревога
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