Ракетная опасность объявлялась в Липецкой области дважды за ночь

Существовала и опасность атак БПЛП. К семи утра все уровни угроз отменили.

Всю ночь в Липецкой области выли сирены: в регионе с позднего вечера пятницы действовал красный уровень — угроза атаки беспилотников.В 01:01 экстренные службы объявили ракетную опасность. В 01:30 её отменили. В 02:06 ракетную опасность объявили вновь. В 02:28 ракетная опасность миновала.В 05:04 в регионе отменили красный уровень угрозы, с сохранением желтого уровня.В 06:50 отменили и желтый уровень.