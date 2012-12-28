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сегодня, 13:33
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В Липецке закончился сезон фонтанов

Их начали консервировать на зиму.

30 сентября фонтаны в Липецке отработали последний день в этом году. Теперь их обследуют на предмет поломок и законсервируют на зиму.

Напомним, сезон фонтанов продолжается в городе пять месяцев — с 1 мая по 30 сентября. В этом году, из-за скудности муниципального бюджета работали всего пять фонтанов из 11, находящихся на балансе МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка»: большой и малый на улице Ленина, каскад на Петровском спуске, фонтаны на площадях Театральной и Петра Великого. Из ведомственных — работали фонтаны в Нижнем парке и в парке «Сокол», а также на площади перед Дворцом спорта «Звездный».
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Комментарии (3)

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Гость
46 минут назад
Сезон фонтанов пять месяцев? Ха-ха! В Липецке фонтаны фонтанируют круглый год и в любом месте и от желания "Управления главного смотрителя" не зависят.)
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Костья
сегодня, 13:43
Что же теперь, грязным ходить?
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