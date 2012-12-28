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Общество
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сегодня, 13:33
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В Липецке закончился сезон фонтанов
Их начали консервировать на зиму.
Напомним, сезон фонтанов продолжается в городе пять месяцев — с 1 мая по 30 сентября. В этом году, из-за скудности муниципального бюджета работали всего пять фонтанов из 11, находящихся на балансе МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка»: большой и малый на улице Ленина, каскад на Петровском спуске, фонтаны на площадях Театральной и Петра Великого. Из ведомственных — работали фонтаны в Нижнем парке и в парке «Сокол», а также на площади перед Дворцом спорта «Звездный».
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