Следком возбудил уголовное дело после порыва трубопровода с кипятком, в результате чего ожоги получила липчанка

Должностных лиц ресурсоснабжающей организации подозревают в халатности.

Следственный отдел по Советскому округу Липецка возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ресурсоснабжающей организации. Их подозревают в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).5 ноября 2026 года на улице Литаврина в Липецке прорвало трубопровод с горячей водой. В результате 19-летняя местная жительница получила термические ожоги . Оказалось, что пострадавшая на 23 неделе беременности. Она госпитализирована, врачи оказали ей необходимую помощь. Как уточнили в Минздраве, у молодой женщины ожоги 4,5% тела, пострадали ноги.

Сейчас липчанка продолжает лечение в областном ожоговом центре. Ее состояние стабильное, она находится в отделении, встает и понемногу ходит. Утром ее осмотрели и проконсультировали акушеры-гинекологи, течение беременности находится на личном контроле главного врача областного перинатального центра.

Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, собирается и закрепляется доказательственная база.«В ходе расследования будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за обслуживание, контроль за состоянием тепловых сетей и обеспечение безопасности граждан при возникновении аварийной ситуации», — сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.