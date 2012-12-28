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Происшествия
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59 минут назад
Следком возбудил уголовное дело после порыва трубопровода с кипятком, в результате чего ожоги получила липчанка
Должностных лиц ресурсоснабжающей организации подозревают в халатности.
5 ноября 2026 года на улице Литаврина в Липецке прорвало трубопровод с горячей водой. В результате 19-летняя местная жительница получила термические ожоги. Оказалось, что пострадавшая на 23 неделе беременности. Она госпитализирована, врачи оказали ей необходимую помощь. Как уточнили в Минздраве, у молодой женщины ожоги 4,5% тела, пострадали ноги.
Сейчас липчанка продолжает лечение в областном ожоговом центре. Ее состояние стабильное, она находится в отделении, встает и понемногу ходит. Утром ее осмотрели и проконсультировали акушеры-гинекологи, течение беременности находится на личном контроле главного врача областного перинатального центра.Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, собирается и закрепляется доказательственная база.
«В ходе расследования будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за обслуживание, контроль за состоянием тепловых сетей и обеспечение безопасности граждан при возникновении аварийной ситуации», — сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
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