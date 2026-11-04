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Спорт
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сегодня, 10:44
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Липецкая пятиклассница превысила мировой рекорд по поднятию тяжестей на 2,5 кг
Анастасия Гогина продолжает уверенно идти по стопам своего знаменитого дедушки.
Насте 11 лет, но она соревновалась в возрастной категории на пару лет старше – до 13 лет и в весовой категории до 45 кг, хотя её собственный вес на десяток с лишним килограммов меньше. Просто меньших возрастных и весовых категорий в пауэлифтинге просто не существует!
Сама Настя GOROD48 объяснила очередной успех тем, что не прекращает тренировки даже во время школьных каникул
Гогина выступает в становой тяге – это упреждение можно практиковать смолоду без риска вреда для здоровья. В итоге школьница оторвала от земли и зафиксировала штангу в полтора раза тяжелее её собственного веса – 45 кг, что превышает мировой рекорд сразу на 2,5 кило! Настя побила свой же собственный рекорд – 42,5 кг, который установила недавно в Липецке на Национальном кубке по силовым видам спорта по версии ISSA.
Организаторы не смогли пройти мимо возраста юной рекордсменки, поэтому кроме эксклюзивной медали, диплома и кубка она получила и сладкий подарок.
На счету школьницы уже более 50 рекордов мира, а секрет ей успеха – в генах и тренере, ведь к соревнованиям девочку готовит её девушка Николай Грачёв – знаменитый «Коля Домкрат», трижды занесённый в «Книгу рекордов Гиннесса», на счету которого более 750 рекордов мира в силовом троеборье, тяжелой атлетике и гиревом спорте.
Дедушка и внучка с коллекцией наград. И это ещё не вся коллекция…
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