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сегодня, 10:44
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Липецкая пятиклассница превысила мировой рекорд по поднятию тяжестей на 2,5 кг

Анастасия Гогина продолжает уверенно идти по стопам своего знаменитого дедушки.

Ученица 5-го взвода (класса) Кадетской школы Липецкой области Анастасия Гогина вновь установила мировой рекорд по поднятию тяжестей. Очередного триумфа девочка-уникум добилась на соревнованиях «Стальной Воронеж», которые одновременно являлись и этапом Кубка Европы.

Насте 11 лет, но она соревновалась в возрастной категории на пару лет старше – до 13 лет и в весовой категории до 45 кг, хотя её собственный вес на десяток с лишним килограммов меньше. Просто меньших возрастных и весовых категорий в пауэлифтинге просто не существует!

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Сама Настя GOROD48 объяснила очередной успех тем, что не прекращает тренировки даже во время школьных каникул

Гогина выступает в становой тяге – это упреждение можно практиковать смолоду без риска вреда для здоровья. В итоге школьница оторвала от земли и зафиксировала штангу в полтора раза тяжелее её собственного веса – 45 кг, что превышает мировой рекорд сразу на 2,5 кило! Настя побила свой же собственный рекорд – 42,5 кг, который установила недавно в Липецке на Национальном кубке по силовым видам спорта по версии ISSA.

Организаторы не смогли пройти мимо возраста юной рекордсменки, поэтому кроме эксклюзивной медали, диплома и кубка она получила и сладкий подарок.

На счету школьницы уже более 50 рекордов мира, а секрет ей успеха – в генах и тренере, ведь к соревнованиям девочку готовит её девушка Николай Грачёв – знаменитый «Коля Домкрат», трижды занесённый в «Книгу рекордов Гиннесса», на счету которого более 750 рекордов мира в силовом троеборье, тяжелой атлетике и гиревом спорте.

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Дедушка и внучка с коллекцией наград. И это ещё не вся коллекция…
Николай Грачёв
Анастасия Гогина
силовой спорт
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Комментарии (3)

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Лиза
6 минут назад
Девочка ещё не знает чем всё это может закончиться.
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Дед
28 минут назад
Куда родители смотрят , ребенок девочка с малых лет тяжести поднимает , а потом по больницам
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Елена
39 минут назад
браво, Настя! Так держать!!!
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