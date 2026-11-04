Липецкая пятиклассница превысила мировой рекорд по поднятию тяжестей на 2,5 кг

Анастасия Гогина продолжает уверенно идти по стопам своего знаменитого дедушки.

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Насте 11 лет, но она соревновалась в возрастной категории на пару лет старше – до 13 лет и в весовой категории до 45 кг, хотя её собственный вес на десяток с лишним килограммов меньше. Просто меньших возрастных и весовых категорий в пауэлифтинге просто не существует!









Сама Настя GOROD48 объяснила очередной успех тем, что не прекращает тренировки даже во время школьных каникул