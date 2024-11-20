Сегодня в Липецке: театральный фестиваль, культовый фильм ужасов и примерный ученик Ларисы Долиной

Подскажем, как полезно и занимательно провести выходные.

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В субботу, 7 ноября, в Липецке днём от 0 до +2 градусов тепла, а в воскресенье, 8 ноября – от +1 до+3 градусов. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.









Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улице Гоголя.













Отключение света

– ул. Ленина, 35, 39, 39а, 41, 43, 43а, 45, 47, 49.









7 ноября в 17:00 в зале «Унион» начнётся концерт известного российского джазового вокалиста Сергея Архипова «Осень в стиле джаз» (12+).









8 ноября в 12:00 в «Унионе» (ул. К. Маркса, 2) Липецкая филармония приготовила сказку для самых маленьких слушателей «Храбрый заяц» (0+).









Кино





Фильм–победитель Берлинского кинофестиваля–1979. Рейтинг на «Кинопоиске» – 7,2. Агента по недвижимости Джонатана Харкера отправляют в Трансильванию в замок графа Дракулы, который выразил желание приобрести особняк в Германии. По прибытии в замок графа Харкер подписывает все необходимые бумаги, но при этом случайно роняет медальон с фотографией своей молодой жены Люси.













Кадр из фильма

7 ноября в 17:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) начнётся «Предложение»… и кое–что еще» – моноспектакль по юморескам А.П. Чехова (12+).













7 ноября





11:00 – «Пётр I и Липецкий край» (6+)

17:00 – «Мы наш, мы новый мир построим» (6+)









8 ноября









Премьера спектакля

Постановка липецкого актёра и режиссёра Евгения Азманова по сюжету «Волшебника Изумрудного города». Гудвин, Гингема и Железный дровосек прилагаются. Спектакль идёт 1 час 10 минут без антракта.













Здесь и вверху фото vk.ru/teatrtolstogo

Постановка участвует в конкурсе-фестивале профессиональных театров Липецкой области «В зеркале сцены», который проходит в различных театрах региона в эти дни.





Мир, которого не стало

8 ноября в 16:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2, 3-й этаж) продемонстрируют спектакль-лекцию «Институтки» (12+).









Режиссёр Анастасия Соколова. На основе дневников, воспоминаний и мемуаров воспитанниц институтов благородных девиц. Мир, который трагически оборвался в 1917 году…





8 ноября в 16:00 в библиотеке им. П. Бартенева (ул.Ленина, 31) состоится творческий вечер многим автора-исполнителя Александра Грипинича под красивым названием «Просто мы жизнь не устали любить» (12+).









Сеансы массового катания на коньках в ледовом дворце спорта в селе Хрущёвка, что совсем недалеко от Липецка (ул. Молодежная, 3а) пройдут 7 и 8 ноября в одни и те же числа – в 16:45 и 19:00 (6+).









В качестве музыкального подарка липчанам к выходным сегодня поставим выступления на сцене ОЦКНТ вокальной группы «Кураж» под управлением Нины Сарафанниковой и заслуженного коллектива бального танца «Гармония» (руководитель Фарида Узикова) с композицией «Любовь настала».Всего несколько дней назад – 1 ноября эту запись сделали операторы Аркадий и Максим Свиридова, Анатолий Лагуткин, Сергей Рыжков. Смонтировал Аркадий Свиридов.7 ноября с 10:00 перекроют холодную воджу:– пр–д Боевой, 39а;– ул. Гоголя, 1, 2, 21, 31, 37;– ул. Союзная, 15;– ул. У. Громовой, 2, 2а, 4, 5, 7;– пл. Победы, 3а.8 ноября с 10:00 до окончания ремонта «засуха» ждёт жителей частных домов на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка Рядового.Аналогичные сложности поджидают и жителей Сырского Рудника на улицах Калинина, 51, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59, 59а и Пролетарской.8 ноября с 09:00 до 17:00 обесточат:– ул. Гагарина, 1, 3, 5, 7, 9;– ул. Интернациональная, 62, 64, 66;Молодой музыкант после окончания музыкального колледжа в Новосибирске переехал в Москву и стал учеником народной артистки России Ларисы Долиной в МГИК. Сегодня он исполнит песни таких музыкантов, как Фрэнк Синатра, Курт Эллинг, Мэл Торн, Нат Кинг Коул, а также популярные композиции советской эпохи в авторских аранжировках.По произведению Д. Мамина–Сибирянка из сборника «Алёнушкины сказки». Постановка длится всего 35 минут, но в ней заняты лучшие вокалисты филармонии Анастасия Пименова, Сергей Колесник, Галина Овсянникова, Наталия Тюленева, Артём Тарасов.7 ноября в 17:00 в Областной центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) киноклуб «Ностальгия» почтит память выдающегося немецкого актёра Клауса Кински (1926–1991) показом фильма «Носферату: призрак ночи». ФРГ, Франция, 1979. Ужасы, драма. Режиссёр Вернер ХерцогКлаус Кински, Изабель Аджани, Бруно Ганц.Купеческая гостиная XIX века — не декорация, а место, где история оживает. Три юморески автора прочитает профессиональный актёр из Москвы Егор Фомин.В стихотворении С. Михалкова, которое начиналось словами: «В воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора…» рассказывается о событиях именно 7 ноября, как раз в этот день «я поведу тебя в музей! – Сказала мне сестра». Вероятно, это лишний повод заглянуть в Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) на знаменитые «Экскурсии выходного дня».12:00 – «Липецкая земля»16:00 – «Русская доблесть»10:00 – «Пётр I и Липецкий край»12:00 – «Небо начинается с земли»14:00 – «Между лесом и степью. От скифов до славян»16:00 – «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны»8 ноября в 15:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) представит публике премьеру спектакля «Невероятные приключения Элли в волшебной стране»Фото vk.ru/teatrpodderevomПесни и философский взгляд на жизнь. А ещё – специальные гости из танцевального коллектива «Сеньоры в Тропикане», которые разнообразят выступление.