Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Из больницы выписали единственную выжившую при падении БПЛА на коттедж в пригороде Липецка
Общество
«Веста» въехала в коммунальный раскоп
Происшествия
Водитель въехавшей в раскоп «Весты» покинул место ДТП
Общество
В Липецке вывозят на штрафстоянку припаркованные с нарушениями правил автомобили
Общество
Новые платные парковки в Липецке заработают 16 ноября
Общество
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка ушел по собственному желанию
Общество
31-летний липчанин нашёл на остановке кошелёк с 94 000 рублей
Происшествия
В Елецком округе почти месяц ищут 78-летнего мужчину
Происшествия
«Лада Веста» въехала в раскопку «РИР Энерго»
Происшествия
Липчанин отсудил 439 тысяч за небезопасный отдых в Крыму
Общество
Читать все
Липецкая вечЁрка: машина провалилась в раскоп, дата расширения платных парковок и ремонт детской поликлиники
Общество
40-летнего липчанина лишили прав, а через три месяца он снова попался пьяным за рулём
Происшествия
Мать липецкого школьника обратилась в полицию из-за обмана с оплатой учебных курсов
Происшествия
Сегодня в Липецке: театральный фестиваль, культовый фильм ужасов и примерный ученик Ларисы Долиной
Общество
В Липецкой области сбиты беспилотники самолетного типа
Происшествия
«Черный копатель» предстанет перед судом в Липецкой области за раскопки на объекте культурного наследия
Происшествия
«Самое ценное — люди»
НЛМК Live
47 нелегальных мигрантов, задержанных в Липецкой области, выдворены с территории России
Происшествия
Владимир Путин передал управление заводом «Дж.Т.И. Елец» под временное руководство компании «Промышленные активы»
Экономика
Ракетная опасность объявлялась в Липецкой области дважды за ночь
Происшествия
Читать все
Общество
197
48 минут назад

Сегодня в Липецке: театральный фестиваль, культовый фильм ужасов и примерный ученик Ларисы Долиной

Подскажем, как полезно и занимательно провести выходные.

И вдруг – любовь…

В качестве музыкального подарка липчанам к выходным сегодня поставим выступления на сцене ОЦКНТ вокальной группы «Кураж» под управлением Нины Сарафанниковой и заслуженного коллектива бального танца «Гармония» (руководитель Фарида Узикова) с композицией «Любовь настала».

Всего несколько дней назад – 1 ноября эту запись сделали операторы Аркадий и Максим Свиридова, Анатолий Лагуткин, Сергей Рыжков. Смонтировал Аркадий Свиридов.


Столбик едва выше нуля

В субботу, 7 ноября, в Липецке днём от 0 до +2 градусов тепла, а в воскресенье, 8 ноября – от +1 до+3 градусов. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

DSC_02211.jpg

Отключение воды

7 ноября с 10:00 перекроют холодную воджу:

– пр–д Боевой, 39а;
– ул. Гоголя, 1, 2, 21, 31, 37;
– ул. Союзная, 15;
– ул. У. Громовой, 2, 2а, 4, 5, 7;
– пл. Победы, 3а.

Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улице Гоголя.

WhatsApp Image 2024-11-20 at 14.41.14.jpeg

8 ноября с 10:00 до окончания ремонта «засуха» ждёт жителей частных домов на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка Рядового.

Аналогичные сложности поджидают и жителей Сырского Рудника на улицах Калинина, 51, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59, 59а и Пролетарской.

Отключение света

8 ноября с 09:00 до 17:00 обесточат:

– ул. Гагарина, 1, 3, 5, 7, 9;
– ул. Интернациональная, 62, 64, 66;
– ул. Ленина, 35, 39, 39а, 41, 43, 43а, 45, 47, 49.

c072119wof1fa9nmgizh5lwe0xdahq15.JPG

Известный джазмен

7 ноября в 17:00 в зале «Унион» начнётся концерт известного российского джазового вокалиста Сергея Архипова «Осень в стиле джаз» (12+).

DSC_0117.JPG

Молодой музыкант после окончания музыкального колледжа в Новосибирске переехал в Москву и стал учеником народной артистки России Ларисы Долиной в МГИК. Сегодня он исполнит песни таких музыкантов, как Фрэнк Синатра, Курт Эллинг, Мэл Торн, Нат Кинг Коул, а также популярные композиции советской эпохи в авторских аранжировках.

Маленьким любителям музыка

8 ноября в 12:00 в «Унионе» (ул. К. Маркса, 2) Липецкая филармония приготовила сказку для самых маленьких слушателей «Храбрый заяц» (0+).

DSC_4415.JPG

По произведению Д. Мамина–Сибирянка из сборника «Алёнушкины сказки». Постановка длится всего 35 минут, но в ней заняты лучшие вокалисты филармонии Анастасия Пименова, Сергей Колесник, Галина Овсянникова, Наталия Тюленева, Артём Тарасов.

Кино

7 ноября в 17:00 в Областной центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) киноклуб «Ностальгия» почтит память выдающегося немецкого актёра Клауса Кински (1926–1991) показом фильма «Носферату: призрак ночи». ФРГ, Франция, 1979. Ужасы, драма. Режиссёр Вернер Херцог (18+).

Фильм–победитель Берлинского кинофестиваля–1979. Рейтинг на «Кинопоиске» – 7,2. Агента по недвижимости Джонатана Харкера отправляют в Трансильванию в замок графа Дракулы, который выразил желание приобрести особняк в Германии. По прибытии в замок графа Харкер подписывает все необходимые бумаги, но при этом случайно роняет медальон с фотографией своей молодой жены Люси.

cbe93115ee1fd2a93de85c2789f92f4b.jpg

Кадр из фильма

В ролях: Клаус Кински, Изабель Аджани, Бруно Ганц.

Моноспектакль

7 ноября в 17:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) начнётся «Предложение»… и кое–что еще» – моноспектакль по юморескам А.П. Чехова (12+).

146901077_CHasovskih_Anatoliy_Ivanovich__APCHehov__2012_.jpg

Купеческая гостиная XIX века — не декорация, а место, где история оживает. Три юморески автора прочитает профессиональный актёр из Москвы Егор Фомин.

Музей

В стихотворении С. Михалкова, которое начиналось словами: «В воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора…» рассказывается о событиях именно 7 ноября, как раз в этот день «я поведу тебя в музей! – Сказала мне сестра». Вероятно, это лишний повод заглянуть в Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) на знаменитые «Экскурсии выходного дня».

7 ноября

11:00 – «Пётр I и Липецкий край» (6+)
12:00 – «Липецкая земля» (6+)
16:00 – «Русская доблесть» (6+)
17:00 – «Мы наш, мы новый мир построим» (6+)

hpbSp2_mF6ttmjyStKMRw5-nsCcvZI7ZnlBgObJU5tjDrQa_4H5cXbgBzQ4P9QHCgkexYovQF4z-WeJZKJt_Taq4.jpg

8 ноября

10:00 – «Пётр I и Липецкий край» (6+)
12:00 – «Небо начинается с земли» (6+)
14:00 – «Между лесом и степью. От скифов до славян» (6+)
16:00 – «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны» (6+)

Премьера спектакля

8 ноября в 15:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) представит публике премьеру спектакля «Невероятные приключения Элли в волшебной стране» (6+).

Постановка липецкого актёра и режиссёра Евгения Азманова по сюжету «Волшебника Изумрудного города». Гудвин, Гингема и Железный дровосек прилагаются. Спектакль идёт 1 час 10 минут без антракта.

nVu9Lc8mWipdotympqAEvVFAeHFYXyKw76RXDcaSIFX41SQcuFooeq4fiKyjoh5qf9Ur-147cN9KO05Jj60yHFUL.jpg

Здесь и вверху фото vk.ru/teatrtolstogo

Постановка участвует в конкурсе-фестивале профессиональных театров Липецкой области «В зеркале сцены», который проходит в различных театрах региона в эти дни.

Мир, которого не стало

8 ноября в 16:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2, 3-й этаж) продемонстрируют спектакль-лекцию «Институтки» (12+).

fcbo995lf9jn3l3mzzboxwwn28ymuzki.jpg

Фото vk.ru/teatrpodderevom

Режиссёр Анастасия Соколова. На основе дневников, воспоминаний и мемуаров воспитанниц институтов благородных девиц. Мир, который трагически оборвался в 1917 году…

Концерт барда

8 ноября в 16:00 в библиотеке им. П. Бартенева (ул.Ленина, 31) состоится творческий вечер многим автора-исполнителя Александра Грипинича под красивым названием «Просто мы жизнь не устали любить» (12+).

e-H91tW3jW7OJUodHOdYmnRHGiZZ-pkFem3SLNwDkh3QgCCPTHyh46E-IJeYZWgQmP0OBR1xyIQwd6mcJIEJPmoz.jpg

Песни и философский взгляд на жизнь. А ещё – специальные гости из танцевального коллектива «Сеньоры в Тропикане», которые разнообразят выступление.

Катайся на коньках в Хрущёвке

Сеансы массового катания на коньках в ледовом дворце спорта в селе Хрущёвка, что совсем недалеко от Липецка (ул. Молодежная, 3а) пройдут 7 и 8 ноября в одни и те же числа – в 16:45 и 19:00 (6+).

e606bd4e-8426-4cca-8807-709eafbec8c5.jpeg

Дорогие липчане! Желаем вам приятных выходных, но и на отдыхе желательно следить за новостями, которыми вас всегда обеспечит GOROD48. Ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады
Сегодня в Липецке
1
1
1
2
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить