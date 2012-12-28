Липецкая мэрия отказалась от областной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Муниципалитет выбрал иной способ пополнения муниципального бюджета: увеличения доли дополнительного норматива отчислений от собираемого на его территории налога на доходы физических лиц.

Председатель департамента финансов администрации Липецка Татьяна Григорова сообщила сегодня депутатам горсовета об отказе в 2027–2029 годах от областной дотации, выделяемой муниципалитетам на выравнивание бюджетной обеспеченности. Мэрия вновь выбрала иной способ пополнения муниципального бюджета: увеличения доли налога на доходы физических лиц, собираемого на территории города.В 2027 году к ставке 15% от НДФЛ, законно остающегося в распоряжении Липецка, правительство области добавило 3,04% дополнительного норматива. По оценке Григоровой, только за счёт этого город получит дополнительные 950 миллионов рублей. А это немалая сумма, учитывая трудности с исполнением доходной части бюджета Липецка.— Всего от НДФЛ мы планируем привлечь в городской бюджет в следующем году 5,5 млрд рублей, — сообщила депутатам главный финансист Липецка.В прошлом году, для сравнения, бюджет Липецка от налога на доходы физических лиц получил 6 млрд рублей, в этом планирует получить 4,6 миллиарда.Татьяна Григорова добавила, что обычно за счёт роста зарплат на крупных промышленных предприятиях города и работы межведомственной комиссии по сокращению недоимки бюджет Липецка дополнительно получает ещё 100–300 млн рублей этого налога в год. Порой случаются даже чудеса. Так, весной этого года в городской бюджет в виде НДФЛ попали 420 млн рублей от предпринимательницы, продавшей пакет акций завода «Прогресс».Напомним, что с благословения губернатора Игоря Артамонова Липецку с 2019 года постепенно повышали долю НДФЛ, остающегося в городском бюджете (в этом городу годами отказывал предыдущий глава региона Олег Королёв). Например, в 2021 году область оставила Липецку 21,22% от НДФЛ, собранного на его территории, в 2022-м — 24,79%, в 2023-м — 27,18%, в 2024-м — 28,34%. В 2025 году в связи со сложностью исполнения регионального бюджета правительство области срезало Липецку норматив НДФЛ до 22,89%. В этом году правила отчислений НДФЛ изменились на федеральном уровне: столице региона (так наш город теперь называется в обновлённом Уставе Липецка) субъект оставил 15% базового для всех муниципалитетов норматива, добавив к нему плюсом ещё 2,53% дополнительного норматива отчислений этого налога. В 2027 году к 15% базы от НДФЛ, остающегося в распоряжении Липецка, правительство области добавило уже 3,04% допнорматива.Практика замены фиксированной суммы дотации на остающуюся в распоряжении муниципалитета долю отчисления от НДФЛ не нова для Липецка. По мнению муниципальных чиновников, это выгодно, ведь средства, полученные по дополнительному нормативу сверх объёма расчётной дотации, остаются в городском бюджете, не подлежат изъятию в бюджет субъекта. Бюджетный кодекс РФ, кстати, гарантирует сохранение такого статус-кво на три года.