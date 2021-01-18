Происшествия

сегодня, 11:22

По факту получения двумя липчанами ожогов кипятком на улице Стаханова возбуждено уголовное дело

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#коммунальная авария
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По факту получения двумя липчанами ожогов кипятком на улице Стаханова возбуждено уголовное дело

Следствие изъяло с места ЧП фрагмент трубы с трещиной.

СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов двумя жителями Липецка, попавших в кипяток на улице Стаханова.

- Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, - сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова.

С места раскопки следователи изъяли кусок треснувшей трубы теплотрассы для проведения криминалистических экспертиз.

Конкретных обвинений кому-то из должностных лиц липецкого филиала ПАО «Квадра» следствие не предъявляло.

Напомним, что 14 декабря на улице Стаханова в промоину, возникшую из-за аварии на теплотрассе, попали два человека: 19-летняя студентка Оксана и 31-летний водитель автомобиля «Лада Веста». Вчера находящихся в тяжелом состоянии пациентов ожогового отделения ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» доставили на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского.
7 1125
#коммунальная авария
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Комментарии (7)

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Ник

7 минут назад
повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового
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Закончится всё тем

14 минут назад
что пострадавшим выплатят компенсации и штраф. Потом этот штраф взищут через квитанции со всех горожан. Руководство Квадры только поржёт
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цирк

41 минуту назад
147 процентов абама виноват
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Будет оглашение.

48 минут назад
Стаханова 9, Спишут на ЛГЭК что трубы ихи а что текёт в трубах это Квадро.
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Гость

52 минуты назад
Пусть проверят на износ трубу и так же документацию её замены. Наверняка сроки эксплуатации давно закончены этой трубы. Весь город в таких трубах.
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Спасибо город 48

53 минуты назад
Может не замнут эту историю
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Стаханова 9

59 минут назад
Что-то долго запрягали. Наверное замять не получается
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