Происшествия
сегодня, 11:22
По факту получения двумя липчанами ожогов кипятком на улице Стаханова возбуждено уголовное дело
7 1125
Следствие изъяло с места ЧП фрагмент трубы с трещиной.
СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов двумя жителями Липецка, попавших в кипяток на улице Стаханова.
- Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, - сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова.
С места раскопки следователи изъяли кусок треснувшей трубы теплотрассы для проведения криминалистических экспертиз.
Конкретных обвинений кому-то из должностных лиц липецкого филиала ПАО «Квадра» следствие не предъявляло.
Напомним, что 14 декабря на улице Стаханова в промоину, возникшую из-за аварии на теплотрассе, попали два человека: 19-летняя студентка Оксана и 31-летний водитель автомобиля «Лада Веста». Вчера находящихся в тяжелом состоянии пациентов ожогового отделения ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» доставили на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского.
- Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, - сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова.
С места раскопки следователи изъяли кусок треснувшей трубы теплотрассы для проведения криминалистических экспертиз.
Конкретных обвинений кому-то из должностных лиц липецкого филиала ПАО «Квадра» следствие не предъявляло.
Напомним, что 14 декабря на улице Стаханова в промоину, возникшую из-за аварии на теплотрассе, попали два человека: 19-летняя студентка Оксана и 31-летний водитель автомобиля «Лада Веста». Вчера находящихся в тяжелом состоянии пациентов ожогового отделения ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» доставили на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского.
7 1125
Ник
Закончится всё тем
цирк
Будет оглашение.
Гость
Спасибо город 48
Стаханова 9