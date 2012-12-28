Владимир Путин передал управление заводом «Дж.Т.И. Елец» под временное руководство компании «Промышленные активы»
Липецкая вечЁрка: машина провалилась в раскоп, дата расширения платных парковок и ремонт детской поликлиники
47 нелегальных мигрантов, задержанных в Липецкой области, выдворены с территории России
Следком возбудил уголовное дело после порыва трубопровода с кипятком, в результате чего ожоги получила липчанка
Выходные в Липецке: театральный фестиваль, культовый фильм ужасов и примерный ученик Ларисы Долиной
Следком возбудил уголовное дело после порыва трубопровода с кипятком, в результате чего ожоги получила липчанка
«Черный копатель» предстанет перед судом в Липецкой области за раскопки на объекте культурного наследия
Выходные в Липецке: театральный фестиваль, культовый фильм ужасов и примерный ученик Ларисы Долиной
Происшествия
1135
сегодня, 19:32
2
В аварии на улице Зои Космодемьянской пострадали два человека
Предварительная причина ДТП — выезд на полосу встречного движения.
Пострадали водитель и 25-летняя пассажирка «ВАЗа».
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, по предварительной версии, один из автомобилей выехал на полосу встречного движения.
0
1
0
0
5
Комментарии (2)