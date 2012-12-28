В аварии на улице Зои Космодемьянской пострадали два человека

Предварительная причина ДТП — выезд на полосу встречного движения.

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Сегодня вечером на улице Зои Космодемьянской столкнулись «ВАЗ-2110», за рулём которого находился 30-летний водитель, и «Фольксваген» под управлением 56-летнего мужчины.Пострадали водитель и 25-летняя пассажирка «ВАЗа».Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, по предварительной версии, один из автомобилей выехал на полосу встречного движения.