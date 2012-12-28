В Липецкой области ночью заморозки до -2

На улице становится всё холоднее и ночью, и днём.



В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется под влиянием атмосферных фронтов обширного циклона — ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.Среднесуточные температуры составят 1–3 градуса тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ветер северо-западный, ночью 4–9 м/сек, днём 7–12 м/сек. Температура воздуха ночью — от -2 до +3, днём — от +2 до +7 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ночью на улице около 0 градусов, днём — от +4 до +6.День 4 ноября стал самым тёплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году — 16 градусов мороза.