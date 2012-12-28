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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области ночью заморозки до -2
На улице становится всё холоднее и ночью, и днём.
Среднесуточные температуры составят 1–3 градуса тепла, что в пределах нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ветер северо-западный, ночью 4–9 м/сек, днём 7–12 м/сек. Температура воздуха ночью — от -2 до +3, днём — от +2 до +7 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ночью на улице около 0 градусов, днём — от +4 до +6.
День 4 ноября стал самым тёплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году — 16 градусов мороза.
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