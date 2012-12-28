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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
2

В Липецкой области ночью заморозки до -2

На улице становится всё холоднее и ночью, и днём.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется под влиянием атмосферных фронтов обширного циклона — ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Среднесуточные температуры составят 1–3 градуса тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ветер северо-западный, ночью 4–9 м/сек, днём 7–12 м/сек. Температура воздуха ночью — от -2 до +3, днём — от +2 до +7 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ночью на улице около 0 градусов, днём — от +4 до +6.

День 4 ноября стал самым тёплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году — 16 градусов мороза.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Глобальное потепление
43 минуты назад
Вот вам всем!
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Магомед
сегодня, 17:29
Нэ вэрю! Лето вечно!
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