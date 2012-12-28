Как только компромат нашелся, тотчас нашли и компромисс!

Итоги недели

Сотни липчан пришли вечером 19 января на центральный пляж Липецка, чтобы окунуться в прорубь. 17-градусный мороз не отпугнул смельчаков. Они выстроились в очередь к проруби еще до окончания чина освящения воды. Как это было — в нашем в нашем фоторепортаже. Всего, по данным ГУ МЧС по Липецкой области, в проруби окунулись без малого 1 400 жителей региона.— Молодцы ребята! Надо иметь силу воли, чтобы окунуться в такой мороз. Не надо судить, да не судимы будете. С праздником! Всем мира и добра! Здоровья крепкого! — восхитилась— Для красоток с завязочками по бокам и обнажённой грудью нужно организовать отдельный конкурс «Мисс морж 2026», чтобы не смешивать веру и ЗОЖ. Пригласить фотографов, осветить в печати, — вздохнул. Полиция быстро вычислила вора по записям камер наблюдения.А еще. Новогоднюю тему завершил фестиваль «Ёлки Липецкой земли». Самой нарядной призналиНакрывшие Липецк морозы пока не спровоцировали крупных ЧП в городской коммуналке. Все аварии были локальными, приносившими неудобства жителям отдельных многоэтажек. Так, в понедельникиз-за кипятка, льющегося из прорванной батарею при входе в дом. А вот подвал относительно новой 17-этажки на Свиридова, 12. Оказалось, что вышел из строя насос. Этот дом обслуживает УК «Кит», которую несколько лет назад мэрия пиарила как едва ли не самую прогрессивную в городе. А сейчас эта УК — одна из самых проблемных.— Каждая УК ставит целью заработать на жильцах, а все штрафы платят из собранных жильцами средств. Очень надеюсь что каждый житель многоквартирных домов будет требовать от УК выполнение ВСЕХ обязательств по порядку в доме. Иначе это всё будет большой финансовой пирамидой, — высказался— И жильцы в 90% живут по принципу моя хата с краю, всем все равно, — ответил емуТем временем. 20 из 90 существующих УК — клоны. От таких «управляшек» городская администрация хотела бы избавиться уже в этом году. Удивительно, как долго умеют ходить по кругу чиновники! Еще мэр Сергей Иванов провозгласил принцип: «Один микрорайон — одна управляющая компания». Затем его сменщица Евгения Уваркина говорила о цели: «один двор — одна «управляшка». Теперь вот и Роман Ченцов желает освободить город от «управляшек»-дублеров. А их бенефициары — все те же миллионеры, живущие по принципу: «а Васька слушает да ест»!Большинство жалоб липчан — на недостаток в штатах УК дворников, уборщиц и слесарей. По итогам прошлого года Госжилинспекция получила на этот счет 8 381 обращение (37,6% от общего числа). Еще 5 460 жалоб (24,5%) — на нарушение режима предоставления коммунальных услуг. Общая сумма наложенных ГЖИ административных штрафов на УК составила 22,8 млн рублей.А GOROD48 позвали в дом №6 на улице Адмирала Макарова. Оказалось,в сентябре прошлого года. Но это не мешает ей выставлять жильцам сумасшедшие счета за содержание жилья: сумасшедшие 43 рубля 47 копеек за метр, как в элитной новостройке! На 4-м этаже дома, где бушевал пожар, нет электричества и газа, но там живут два пенсионера: 68-летний Александр Кретинин и 77-летний Павел Грушин. В их комнатах — 13 градусов тепла.В департаменте ЖКХ считают, что управляющая компания просто тянула время с ремонтом, чтобы в январе соскочить со своих обязательств. По этой причине ведомство отправило письмо в адрес Госжилинспекции Липецкой области о понуждении УК «Флагман» к выполнению работ по ремонту дома (в очереди ФКР общежитие 1960 года постройки стоит на 2032-2034 годы).Сугубо зимняя проблема Липецка — не вовремя вывезенный мусор с мест его сбора. Опорожнять контейнеры компании «ЭкоПром» мешают оставленные у контейнерных площадок машины. К таким площадкам приходится приезжать несколько раз. За это время мусорки переполняются и горожане складывают пакеты вокруг баков. А потом жалуются на бардак.В среду GOROD48 опубликовал фотографию белой «Лады Весты», припаркованной на контейнерной площадке в «Елецком». В четверг. Так как владелец машины нарушает городские Правила благоустройства, автомобиль еще раз попал на камеру комплекса «Дозор М». Это значит, что нарушитель получит еще одно «письмо счастья» с требованием оплатить 500 рублей штрафа по статье 5.11 регионального КоАП, запрещающей создание препятствий механизированной уборке дворовых территорий. С начала года комплекс «Дозор М» зафиксировал более сотни таких правонарушений.А вот. Зимой они обрастают снегом, мешая уборке и проезду транспорта. Принудительно убрать такую машину, если она стоит не под «крестом», знаком 3.27, запрещающим остановку, не под знаками 3.29 («Стоянка запрещена по нечётным числам месяца») и 3.30 («Стоянка запрещена по чётным числам месяца») нельзя. Поэтому профильный департамент мэрии просит ГИБДД пробивать по базам номера «подснежников». Как правило, после звонка из городской администрации водители откапывают машины и убирают их с дороги.В мэрии и горсовете ищут правовое обоснование эвакуации машин, препятствующих уборке снега. Власти обдумывают возможность изменений Правил благоустройства Липецка и регионального Кодекса об административных правонарушениях. Кстати, Счетная палата Липецка считает штрафы за парковки одним из резервов роста доходов городского бюджета.У жителей самого нового микрорайона Липецка — другая беда. По утрам выезд из «Взлетного» занимает полчаса и больше из-за единственного существующего выезда из него. Через дорогу сплошным потоком дети идут в два детсада и самую большую в регионе школу. Водители вынуждены стоять, пропуская пешеходов., — жалуются они. В мэрии же говорят, что установка светофора на въезде во «Взлетный» не предусмотрена!. За формулировкой «по техническим причинам», как правило, скрывается нехватка сотрудников. Но ни одно из 42 отделений почты в Липецке не закрыто навсегда: это запрещено делать без согласия с местными органами власти. А согласия на это никто не давал. Получается, «Почта России» стала для своего акционера, государства, чемоданом без ручки: нести невозможно, а бросить жалко. Почта еле дышит, ведь мало кто работает там за копейки. Почтальоны получают 16 тысяч, операторы — 22 и даже начальники отделений — не больше 30 тысяч.Есть и другая беда: постоянные порывы водопровода и канализации в Липецке. На прошедшей неделе мы писали об утечках на проспектах, улицах. Заткнуть фонтаны в день их появления у «РВК-Липецк» удается не всегда. Причина та же, что на почте: низкая зарплата слесарей и сварщиков. За 30 тысяч сидеть в ямах с холодной водой желающих мало.Как концессионер, «РВК-Липецк» как концессионер медленно выполняет свои задачи по перекладке сетей. Например, работы на улицах Папина и Доватора начались еще в 2023 году, паралллельно с ремонтом на них дорог (на Доватора такой ремонт обошелся мэрии в 26,6 млн рублей, на Папина — в 182 миллиона). Конечно, раскопы энергетиков испортили и дороги, и благоустройство. Кажущаяся бесконечной реконструкция. Горводоканал обещает восстановить все порушенное. Но когда же мэрия и ресурсные компании начнут, наконец, синхронизировать свои планы, как обещают?Отсутствие централизованной канализации в районах частной застройки — одна из главных проблем Липецка. По этой причине санитарные врачи, например, не рекомендуют горожанам купаться в реке Воронеж. Ранее в мэрии отговаривались от решения проблемы нехваткой денег в бюджете на строительство централизованной сети водоотведения, но сейчас появились и другие причины. Об этом — в публикации:А вот одну долгоиграющую беду наконец-то решили. Иностранным студентам липецкого педагогического университета построили лестницу от общежития к вузу. Так чтона радость депутат Липецкого горсовета Олега Косолапова, по наказам избирателей которого осенью 2024 года началось строительство бетонного спуска длиной метров в двадцать.— За 2 года лестницу не построили, 3-й год поликлинику №1 на Советской никак не отремонтируют. Стройки века! Это результат работы министров с портфелями, — высказалсяТеперь о «министрах с портфелями». Новый региональный министр здравоохранения Лилия Самошина сообщила:. Она считает, что поликлиника на Ленина кратно превосходит филиал на Шкатова по оснащению. В то же время «обкомовская поликлиника куда меньше по квадратуре, а ведь в ней будут обслуживать уже не 9,4 тысячи липчан, а 24,1 тысячи!— В этой поликлинике на Ленина и так была теснотища, не протолкнуться, а теперь и вовсе, да ещё и стоянки нормальной нет, есть платная которая всегда занята, короче всё во «благо» людей, — прокомментировал новостьА в Липецке, меж тем,. Статус города-полумиллионника он потерял еще в 2021 году. Кстати, в том же году Елец потерял статус города-стотысячника.— Хотел заделать малыша, ночью услышал вой сирены, желание отпало. И так уже почти 4 года, — вздохнулНа этой неделе. По данным следствия, она выписала подчиненным повторную премию, а потом забрала себе 100 тысяч рублей. Силовики задержали Герасимову в марте прошлого года. До этого в 2013-2022 годах она работала ректором университета и избиралась депутатом Липецкого областного Совета. А вот действующий депутат областного Совета, Анатолий Емельянов, скоро как год находящийся под домашним арестом по обвинению в мошенничестве при продаже турпутёвок,. О расторжении брака в соцсетях сообщила теперь уже бывшая жена депутата Ольга Воскресенская. Женщина назвала развод лучшим подарком к своему дню рождения, ведь теперь она фигурирует в уголовном деле уже бывшего мужа. По нему арестованы ее автомобиль «Митсубиси Эспандер», квартира и дом: именно на счета Ольги переводили деньги пострадавшие туристы.Кстати, уже на следующей неделе областной Совет проголосует за уменьшение количества депутатов.. В новом созыве регионального парламента вместо 42 будет 36 депутатов за счет сокращения избранных по партийным спискам.Тем временем. Правда, психиатр-нарколог заседает в Совета депутатов Чаплыгина. Суд решил, что она выдала состоящему у нее на учете алкоголику заключение о том, что тот здоров, после чего мужчина получил водительские права. А вот. По данным следствия, спустя год после увольнения Сергей Рыбин восстановился в должности, но не захотел вернуть выплаченные ему при расчёте 201,9 тысячи рублей.. Он занял место Светланы Бедровой, месяц назад ставшей вице-мэром. Она, напомним, сменила Анну Шамаеву. АЖуткую историю в пятницу поведал региональный Следком:. В интернет-переписке он высказал намерение совершить массовое убийство там, где учился. Каким образом он собирался это сделать — тайна следствия. Левобережный суд арестовал его на 1 месяц 25 суток по обвинению в деятельности организации, признанной в России террористической (часть 2 статьи 205.5 УК РФ).Добавим, за последние два месяца в России произошли две школьные расправы. 16 декабря в Подмосковье учащийся 9-го класса, вооружившись ножом, убил в своей школе 10-летнего мальчика и ранил несколько человек, включая охранника. А 22 января в Нижнекамске семиклассник ранил в свой школе ножом сотрудницу охраны.Кстати, на этой неделе в липецких школах прошло общегородское родительское собрание, которое было посвящено как раз теме экстремизма и терроризма в подростковой среде. Собрание объявили экстренно — вечером 20 января.Еще один случай необъяснимой жестокости попал на записи уличных камер: в четверг вечером на площади Мира какого-то парня избили смертным боем.. Теперь полиция пытается установить всех участников конфликта.Конец этой недели выдался очень холодным: до минус 25 и ниже. Но почему-то именно в эту пятницу мэрия решила вывезти из поселка Матырский все установленные там зоозащитниками будки., — написала GOROD48 жительница поселка Оксана.76-летнюю женщину с переломами ребер доставили в больницу.. По версии следствия, 62-летний пенсионер так попытался отравить бывшую жену. Опасный металл нашли в ее кабинете: в банане, колпачке от маркера, в корпусе монитора компьютера. Первые капли ртути медик обнаружила в своем... обеде и тут же вызвала полицию. В ходе осмотра кабинета ртуть нашли и в других местах.