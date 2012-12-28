Сообщения о минировании школ и социальных объектов в Липецке рассылались из Вологодской области
Как только компромат нашелся, тотчас нашли и компромисс!
Итоги недели
— Молодцы ребята! Надо иметь силу воли, чтобы окунуться в такой мороз. Не надо судить, да не судимы будете. С праздником! Всем мира и добра! Здоровья крепкого! — восхитилась Липчанка.
— Для красоток с завязочками по бокам и обнажённой грудью нужно организовать отдельный конкурс «Мисс морж 2026», чтобы не смешивать веру и ЗОЖ. Пригласить фотографов, осветить в печати, — вздохнул Крылов.
«Ничего святого: на Крещение в соборе украли телефон». Полиция быстро вычислила вора по записям камер наблюдения.
А еще «За выходные пять человек попали в больницы с обморожениями». Новогоднюю тему завершил фестиваль «Ёлки Липецкой земли». Самой нарядной признали ёлку из Доброго.
Пускай завалит город снегом,
чтоб не пробраться печенегам
Накрывшие Липецк морозы пока не спровоцировали крупных ЧП в городской коммуналке. Все аварии были локальными, приносившими неудобства жителям отдельных многоэтажек. Так, в понедельник «Утром жители хрущевки в центре Липецка не смогли выйти из подъезда» из-за кипятка, льющегося из прорванной батарею при входе в дом. А вот подвал относительно новой 17-этажки на Свиридова, 12 затопили нечистоты. Оказалось, что вышел из строя насос. Этот дом обслуживает УК «Кит», которую несколько лет назад мэрия пиарила как едва ли не самую прогрессивную в городе. А сейчас эта УК — одна из самых проблемных.
— Каждая УК ставит целью заработать на жильцах, а все штрафы платят из собранных жильцами средств. Очень надеюсь что каждый житель многоквартирных домов будет требовать от УК выполнение ВСЕХ обязательств по порядку в доме. Иначе это всё будет большой финансовой пирамидой, — высказался Федор.
— И жильцы в 90% живут по принципу моя хата с краю, всем все равно, — ответил ему Саныч.
Тем временем «В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек». 20 из 90 существующих УК — клоны. От таких «управляшек» городская администрация хотела бы избавиться уже в этом году. Удивительно, как долго умеют ходить по кругу чиновники! Еще мэр Сергей Иванов провозгласил принцип: «Один микрорайон — одна управляющая компания». Затем его сменщица Евгения Уваркина говорила о цели: «один двор — одна «управляшка». Теперь вот и Роман Ченцов желает освободить город от «управляшек»-дублеров. А их бенефициары — все те же миллионеры, живущие по принципу: «а Васька слушает да ест»!
Большинство жалоб липчан — на недостаток в штатах УК дворников, уборщиц и слесарей. По итогам прошлого года Госжилинспекция получила на этот счет 8 381 обращение (37,6% от общего числа). Еще 5 460 жалоб (24,5%) — на нарушение режима предоставления коммунальных услуг. Общая сумма наложенных ГЖИ административных штрафов на УК составила 22,8 млн рублей.
А GOROD48 позвали в дом №6 на улице Адмирала Макарова. Оказалось, «Управляшка» отказалась от ремонта общаги, в которой сгорели дети» в сентябре прошлого года. Но это не мешает ей выставлять жильцам сумасшедшие счета за содержание жилья: сумасшедшие 43 рубля 47 копеек за метр, как в элитной новостройке! На 4-м этаже дома, где бушевал пожар, нет электричества и газа, но там живут два пенсионера: 68-летний Александр Кретинин и 77-летний Павел Грушин. В их комнатах — 13 градусов тепла.
В департаменте ЖКХ считают, что управляющая компания просто тянула время с ремонтом, чтобы в январе соскочить со своих обязательств. По этой причине ведомство отправило письмо в адрес Госжилинспекции Липецкой области о понуждении УК «Флагман» к выполнению работ по ремонту дома (в очереди ФКР общежитие 1960 года постройки стоит на 2032-2034 годы).
Шепнул поляк тихонько другу:
«Сусанин водит нас по кругу!»
Сугубо зимняя проблема Липецка — не вовремя вывезенный мусор с мест его сбора. Опорожнять контейнеры компании «ЭкоПром» мешают оставленные у контейнерных площадок машины. К таким площадкам приходится приезжать несколько раз. За это время мусорки переполняются и горожане складывают пакеты вокруг баков. А потом жалуются на бардак.
В среду GOROD48 опубликовал фотографию белой «Лады Весты» с мусорным пакетом на капоте, припаркованной на контейнерной площадке в «Елецком». В четверг «С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке». Так как владелец машины нарушает городские Правила благоустройства, автомобиль еще раз попал на камеру комплекса «Дозор М». Это значит, что нарушитель получит еще одно «письмо счастья» с требованием оплатить 500 рублей штрафа по статье 5.11 регионального КоАП, запрещающей создание препятствий механизированной уборке дворовых территорий. С начала года комплекс «Дозор М» зафиксировал более сотни таких правонарушений.
А вот «На бросающих машины у обочин водителей нет управы». Зимой они обрастают снегом, мешая уборке и проезду транспорта. Принудительно убрать такую машину, если она стоит не под «крестом», знаком 3.27, запрещающим остановку, не под знаками 3.29 («Стоянка запрещена по нечётным числам месяца») и 3.30 («Стоянка запрещена по чётным числам месяца») нельзя. Поэтому профильный департамент мэрии просит ГИБДД пробивать по базам номера «подснежников». Как правило, после звонка из городской администрации водители откапывают машины и убирают их с дороги.
В мэрии и горсовете ищут правовое обоснование эвакуации машин, препятствующих уборке снега. Власти обдумывают возможность изменений Правил благоустройства Липецка и регионального Кодекса об административных правонарушениях. Кстати, Счетная палата Липецка считает штрафы за парковки одним из резервов роста доходов городского бюджета.
У жителей самого нового микрорайона Липецка — другая беда. По утрам выезд из «Взлетного» занимает полчаса и больше из-за единственного существующего выезда из него. Через дорогу сплошным потоком дети идут в два детсада и самую большую в регионе школу. Водители вынуждены стоять, пропуская пешеходов. «Нас заперли», — жалуются они. В мэрии же говорят, что установка светофора на въезде во «Взлетный» не предусмотрена!
«В пик оплаты коммунальных услуг закрылось почтовое отделение в 15-м микрорайоне». За формулировкой «по техническим причинам», как правило, скрывается нехватка сотрудников. Но ни одно из 42 отделений почты в Липецке не закрыто навсегда: это запрещено делать без согласия с местными органами власти. А согласия на это никто не давал. Получается, «Почта России» стала для своего акционера, государства, чемоданом без ручки: нести невозможно, а бросить жалко. Почта еле дышит, ведь мало кто работает там за копейки. Почтальоны получают 16 тысяч, операторы — 22 и даже начальники отделений — не больше 30 тысяч.
Есть много жидкостей для пыток.
Вода как раз такой напиток
Есть и другая беда: постоянные порывы водопровода и канализации в Липецке. На прошедшей неделе мы писали об утечках на проспектах Победы и 60-летия СССР, улицах Звездной и Фрунзе. Заткнуть фонтаны в день их появления у «РВК-Липецк» удается не всегда. Причина та же, что на почте: низкая зарплата слесарей и сварщиков. За 30 тысяч сидеть в ямах с холодной водой желающих мало. В бой поэтому идут одни старики.
Как концессионер, «РВК-Липецк» как концессионер медленно выполняет свои задачи по перекладке сетей. Например, работы на улицах Папина и Доватора начались еще в 2023 году, паралллельно с ремонтом на них дорог (на Доватора такой ремонт обошелся мэрии в 26,6 млн рублей, на Папина — в 182 миллиона). Конечно, раскопы энергетиков испортили и дороги, и благоустройство. Кажущаяся бесконечной реконструкция должна закончиться только в этом году. Горводоканал обещает восстановить все порушенное. Но когда же мэрия и ресурсные компании начнут, наконец, синхронизировать свои планы, как обещают?
Отсутствие централизованной канализации в районах частной застройки — одна из главных проблем Липецка. По этой причине санитарные врачи, например, не рекомендуют горожанам купаться в реке Воронеж. Ранее в мэрии отговаривались от решения проблемы нехваткой денег в бюджете на строительство централизованной сети водоотведения, но сейчас появились и другие причины. Об этом — в публикации: «Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета».
А вот одну долгоиграющую беду наконец-то решили. Иностранным студентам липецкого педагогического университета построили лестницу от общежития к вузу. Так что «Международного скандала не предвидится» на радость депутат Липецкого горсовета Олега Косолапова, по наказам избирателей которого осенью 2024 года началось строительство бетонного спуска длиной метров в двадцать.
— За 2 года лестницу не построили, 3-й год поликлинику №1 на Советской никак не отремонтируют. Стройки века! Это результат работы министров с портфелями, — высказался Мудрый.
Легко решает смерть дилеммы:
нет человека — нет проблемы
Теперь о «министрах с портфелями». Новый региональный министр здравоохранения Лилия Самошина сообщила: «Жителей центра Липецка с 1 апреля будут лечить в «обкомовской» поликлинике». Она считает, что поликлиника на Ленина кратно превосходит филиал на Шкатова по оснащению. В то же время «обкомовская поликлиника куда меньше по квадратуре, а ведь в ней будут обслуживать уже не 9,4 тысячи липчан, а 24,1 тысячи!
— В этой поликлинике на Ленина и так была теснотища, не протолкнуться, а теперь и вовсе, да ещё и стоянки нормальной нет, есть платная которая всегда занята, короче всё во «благо» людей, — прокомментировал новость Александр Н.
А в Липецке, меж тем, уже 483 тысячи жителей. Статус города-полумиллионника он потерял еще в 2021 году. Кстати, в том же году Елец потерял статус города-стотысячника.
— Хотел заделать малыша, ночью услышал вой сирены, желание отпало. И так уже почти 4 года, — вздохнул Алекс.
На этой неделе «Дело проректора елецкого университета Евгении Герасимовой направлено в суд». По данным следствия, она выписала подчиненным повторную премию, а потом забрала себе 100 тысяч рублей. Силовики задержали Герасимову в марте прошлого года. До этого в 2013-2022 годах она работала ректором университета и избиралась депутатом Липецкого областного Совета. А вот действующий депутат областного Совета, Анатолий Емельянов, скоро как год находящийся под домашним арестом по обвинению в мошенничестве при продаже турпутёвок, развелся на этой неделе. О расторжении брака в соцсетях сообщила теперь уже бывшая жена депутата Ольга Воскресенская. Женщина назвала развод лучшим подарком к своему дню рождения, ведь теперь она фигурирует в уголовном деле уже бывшего мужа. По нему арестованы ее автомобиль «Митсубиси Эспандер», квартира и дом: именно на счета Ольги переводили деньги пострадавшие туристы.
Кстати, уже на следующей неделе областной Совет проголосует за уменьшение количества депутатов. «Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива». В новом созыве регионального парламента вместо 42 будет 36 депутатов за счет сокращения избранных по партийным спискам.
Тем временем «Врача-депутата оштрафовали на 300 000 рублей за фальсификацию медицинских документов». Правда, психиатр-нарколог заседает в Совета депутатов Чаплыгина. Суд решил, что она выдала состоящему у нее на учете алкоголику заключение о том, что тот здоров, после чего мужчина получил водительские права. А вот «Бывшего директора спортшколы №11 обвиняют в незаконном получении почти 202 тысяч рублей». По данным следствия, спустя год после увольнения Сергей Рыбин восстановился в должности, но не захотел вернуть выплаченные ему при расчёте 201,9 тысячи рублей.
«Новую школу в «Елецком» возглавил депутат Липецкого горсовета Кирилл Иванов». Он занял место Светланы Бедровой, месяц назад ставшей вице-мэром. Она, напомним, сменила Анну Шамаеву. А «Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей».
Вся жизнь игра. Вот потому-то
везёт, бывает, в ней кому-то
Жуткую историю в пятницу поведал региональный Следком: «В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе». В интернет-переписке он высказал намерение совершить массовое убийство там, где учился. Каким образом он собирался это сделать — тайна следствия. Левобережный суд арестовал его на 1 месяц 25 суток по обвинению в деятельности организации, признанной в России террористической (часть 2 статьи 205.5 УК РФ). «Причиной угроз массового убийства в школе стал подростковый конфликт из-за девочки».
Добавим, за последние два месяца в России произошли две школьные расправы. 16 декабря в Подмосковье учащийся 9-го класса, вооружившись ножом, убил в своей школе 10-летнего мальчика и ранил несколько человек, включая охранника. А 22 января в Нижнекамске семиклассник ранил в свой школе ножом сотрудницу охраны.
Кстати, на этой неделе в липецких школах прошло общегородское родительское собрание, которое было посвящено как раз теме экстремизма и терроризма в подростковой среде. Собрание объявили экстренно — вечером 20 января.
Еще один случай необъяснимой жестокости попал на записи уличных камер: в четверг вечером на площади Мира какого-то парня избили смертным боем. «Кулаками в лицо, а потом два контрольных с носка — в голову». Теперь полиция пытается установить всех участников конфликта.
Конец этой недели выдался очень холодным: до минус 25 и ниже. Но почему-то именно в эту пятницу мэрия решила вывезти из поселка Матырский все установленные там зоозащитниками будки. «Всех бездомных биркованных собак поселка Матырский обрекли на смерть», — написала GOROD48 жительница поселка Оксана.
Ну и ну!
«В Липецке пенсионерка выпала из окна, но повисла на... внешнем блоке кондиционера!» 76-летнюю женщину с переломами ребер доставили в больницу.
«В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз». По версии следствия, 62-летний пенсионер так попытался отравить бывшую жену. Опасный металл нашли в ее кабинете: в банане, колпачке от маркера, в корпусе монитора компьютера. Первые капли ртути медик обнаружила в своем... обеде и тут же вызвала полицию. В ходе осмотра кабинета ртуть нашли и в других местах.
