Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Автомобиль снес шлагбаум и началась стрельба»
Происшествия
«Преследует и нападает на женщин и детей в лифтах и подъездах»
Происшествия
Липчанка разбила бровь и ушибла голову в резко затормозившем автобусе
Происшествия
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
Новые кадры с места жуткой аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Два человека погибли в столкновении «Шкоды» и «КамАЗа»
Происшествия
В лобовом ДТП погибли 66-летний водитель «Шкоды» и его пассажирка
Происшествия
Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Пьяную 27-летнюю девушку до смерти избила подруга: дело направлено в суд
Происшествия
Читать все
На бросающих машины у обочин водителей нет управы
Общество
По проспекту Победы течет вода
Общество
Сидящий под домашним арестом депутат областного Совета Анатолий Емельянов развёлся
Общество
Женщина упала в автобусе, когда его подрезал легковой автомобиль
Происшествия
48-летнего мужчину посадили на 19 лет за издевательства над сыном-подростком
Происшествия
В Липецкой области ожидается минус 25 градусов
Погода в Липецке
Росприроднадзор требует с «Черкизово-Свиноводство» 7 миллионов рублей
Общество
Врача-депутата оштрафовали на 300 000 рублей за фальсификацию медицинских документов
Общество
Гангрена поразила половые органы и промежность: за жизнь мужчины боролись больше месяца
Здоровье
51-летний липчанин вырубил знакомого киянкой и украл 1,3 миллиона рублей
Происшествия
Читать все
Общество
546
33 минуты назад

Врача-депутата оштрафовали на 300 000 рублей за фальсификацию медицинских документов

Женщину осудили за два служебных подлога.

Психиатра-нарколога районной больницы и одновременно депутата Совета депутатов города Чаплыгина осудили за два служебных подлога (по части второй статьи 292 УК РФ) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, в феврале 2023 года врач выдала состоящему у нее на учете в связи с алкогольной зависимостью мужчине заключение о том, что тот здоров, на основании которого он получил водительские права. Но, узнав о проверке прокуратуры, врач решила этот факт скрыть и внесла в медкарту  пациента заведомо ложные сведения о медицинском осмотре на дому и в поликлинике для снятия с диспансерного наблюдения.

Дело расследовал следственный комитет.
подлог
0
2
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить