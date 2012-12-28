Врача-депутата оштрафовали на 300 000 рублей за фальсификацию медицинских документов

Женщину осудили за два служебных подлога.

Психиатра-нарколога районной больницы и одновременно депутата Совета депутатов города Чаплыгина осудили за два служебных подлога (по части второй статьи 292 УК РФ) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.По данным пресс-службы областной прокуратуры, в феврале 2023 года врач выдала состоящему у нее на учете в связи с алкогольной зависимостью мужчине заключение о том, что тот здоров, на основании которого он получил водительские права. Но, узнав о проверке прокуратуры, врач решила этот факт скрыть и внесла в медкарту пациента заведомо ложные сведения о медицинском осмотре на дому и в поликлинике для снятия с диспансерного наблюдения.Дело расследовал следственный комитет.