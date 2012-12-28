Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Общество
546
33 минуты назад
Врача-депутата оштрафовали на 300 000 рублей за фальсификацию медицинских документов
Женщину осудили за два служебных подлога.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, в феврале 2023 года врач выдала состоящему у нее на учете в связи с алкогольной зависимостью мужчине заключение о том, что тот здоров, на основании которого он получил водительские права. Но, узнав о проверке прокуратуры, врач решила этот факт скрыть и внесла в медкарту пациента заведомо ложные сведения о медицинском осмотре на дому и в поликлинике для снятия с диспансерного наблюдения.
Дело расследовал следственный комитет.
0
2
0
0
1
Комментарии