Общество
464
42 минуты назад
3

Липчане продолжают парковать машины у мусорных баков

Штрафы от 3000 до 50 000 рублей не пугают.

Накануне по липецким пабликам в соцсетях разлетелась фотография белого автомобиля c пакетом мусора на капоте.

В группе микрорайона «Елецкий» она сопровождалась следующим комментарием: «Спасибо всем, кто оставляет автомобиль у мусорных контейнеров и затрудняет вывоз мусора. Благодаря вам мы получаем бонусы в виде переполненных контейнеров, разбросанного у баков мусора, часть которого потом разлетается по району и отдельной наградой идут крысы, которые, кстати, очень любят греться под капотом автомобилей. Особенно тех, что стоят рядом с мусоркой. В качестве вознаграждения от благодарных соседей вам тоже полагается подарок в виде пакета с мусором на капот».

Сегодня Министерство природных ресурсов и экологии Липецкой области напомнило: штраф за парковку, препятствующую работе спецтехники, составляет до 3000 рублей для граждан и до 50 000 рублей для юридических лиц. А все нарушения фиксируются.  Выявлять нарушителей помогает система автоматической фиксации «Дозор М».

Фото - telegram.org
ЖКХ
мусор
0
0
2
3
0

Комментарии (3)

Сначала новые
Петрович
7 минут назад
Конечно непорядок. Но бороться с ним надо начинать не со штрафов, а подготовить места для стоянки, все же завалено снегом.
Ответить
Карабас--Барабас
17 минут назад
Местов нет---вот и ставят
Ответить
Мусорные баки
33 минуты назад
А что они в гаражи не ставят свои корыта? Возле нас что мéдом намазано что ли?
Ответить
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
