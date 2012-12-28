Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Липчане продолжают парковать машины у мусорных баков
Штрафы от 3000 до 50 000 рублей не пугают.
В группе микрорайона «Елецкий» она сопровождалась следующим комментарием: «Спасибо всем, кто оставляет автомобиль у мусорных контейнеров и затрудняет вывоз мусора. Благодаря вам мы получаем бонусы в виде переполненных контейнеров, разбросанного у баков мусора, часть которого потом разлетается по району и отдельной наградой идут крысы, которые, кстати, очень любят греться под капотом автомобилей. Особенно тех, что стоят рядом с мусоркой. В качестве вознаграждения от благодарных соседей вам тоже полагается подарок в виде пакета с мусором на капот».
Сегодня Министерство природных ресурсов и экологии Липецкой области напомнило: штраф за парковку, препятствующую работе спецтехники, составляет до 3000 рублей для граждан и до 50 000 рублей для юридических лиц. А все нарушения фиксируются. Выявлять нарушителей помогает система автоматической фиксации «Дозор М».
