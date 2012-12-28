Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Автомобиль снес шлагбаум и началась стрельба»
Происшествия
Электрички из Грязей в Мичуринск и обратно ходить не будут
Общество
Липчанка разбила бровь и ушибла голову в резко затормозившем автобусе
Происшествия
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
Двухлетняя девочка проглотила батарейку и она лопнула в пищеводе
Здоровье
«Преследует и нападает на женщин и детей в лифтах и подъездах»
Происшествия
Два человека погибли в столкновении «Шкоды» и «КамАЗа»
Происшествия
Новые кадры с места жуткой аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Липчане продолжают парковать машины у мусорных баков
Общество
На бросающих машины у обочин водителей нет управы
Общество
Новые кадры с места жуткой аварии на трассе «Дон»
Происшествия
По проспекту Победы течет вода
Общество
В лобовом ДТП погибли 66-летний водитель «Шкоды» и его пассажирка
Происшествия
Сидящий под домашним арестом депутат областного Совета Анатолий Емельянов развёлся
Общество
В Липецкой области ожидается минус 25 градусов
Погода в Липецке
Пьяную 27-летнюю девушку до смерти избила подруга: дело направлено в суд
Происшествия
Женщина упала в автобусе, когда его подрезал легковой автомобиль
Происшествия
Росприроднадзор требует с «Черкизово-Свиноводство» 7 миллионов рублей
Общество
Читать все
Общество
597
53 минуты назад
3

По проспекту Победы течет вода

В горводоканале говорят, что внесли ликвидацию утечки в план работ.

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Ксения и сообщила о ручье воды, текущем по тротуару от дома по проспекту Победы, 20. Женщина сказала, что этому ручью минимум неделя. Свое сообщение она сопроводила фотографиями.

8dcf8abf-af88-4777-81f9-4fd1bfe6b05f.jpg

28cabb4a-8bba-464b-ab40-e8c488f14ce6.jpg

07c49ce7-7793-427f-b514-c9d9f8f9ad1e.jpg

Мы переправили это сообщение в ООО «РВК-Липецк».

«Утечка на сетях водоснабжения в районе дома № 20 на проспекте Победы обследована нашими специалистами и внесена в план работ. Она будет устранена с учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк», — сообщили в горводоканале.
авария на сетях
0
0
4
3
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лектор
3 минуты назад
Все идет по плану, а все утечки спишутся за счет потребителей. Они работают над данной ситуацией, но видимо недостаточно эфективно
Ответить
АВАРИЯ
24 минуты назад
Всем наплевать.... Если бы думали, давно бы устранили....
Ответить
аварийные
50 минут назад
вот откуда берутся плановые работы, а мы то думали...
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить