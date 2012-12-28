По проспекту Победы течет вода

В горводоканале говорят, что внесли ликвидацию утечки в план работ.

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Ксения и сообщила о ручье воды, текущем по тротуару от дома по проспекту Победы, 20. Женщина сказала, что этому ручью минимум неделя. Свое сообщение она сопроводила фотографиями.Мы переправили это сообщение в ООО «РВК-Липецк».«Утечка на сетях водоснабжения в районе дома № 20 на проспекте Победы обследована нашими специалистами и внесена в план работ. Она будет устранена с учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк», — сообщили в горводоканале.