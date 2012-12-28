Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
По проспекту Победы течет вода
В горводоканале говорят, что внесли ликвидацию утечки в план работ.
Мы переправили это сообщение в ООО «РВК-Липецк».
«Утечка на сетях водоснабжения в районе дома № 20 на проспекте Победы обследована нашими специалистами и внесена в план работ. Она будет устранена с учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк», — сообщили в горводоканале.
