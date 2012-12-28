Все новости
Общество
1260
сегодня, 09:58
27

В Липецке — уже 483 тысячи жителей

Липецк потерял статус города-полумиллионника еще в 2021 году.

Как стало известно GOROD48, население Липецка на начало этого года составило 483 тысячи человек. Демографические данные за прошлый год еще не опубликованы, но известно, что в 2025 году в Липецке родились 6 378 малышей. При этом далеко не все из них — горожане, так как в областном перинатальном центре рожают женщины из всех районов области. Последние же открытые данные по демографии относятся к 2024 году. Тогда в Липецке родились 3 720, а умерли 6 490 человек.

За пять лет, с 2020 по 2024 годы, в Липецке умерли 37 664 человека. А родились за тоже время 20 028 младенцев. При этом демографическая яма становится глубже с каждым годом. В 2019-м в Липецке родились 4 720 младенцев — это те, родители которых зарегистрированы в городе. В 2020 году — 4 447, в 2021-м — 4 199, в 2022-м — 3 840, в 2023-м — 3 822, в 2024-м — 3 720. За первые 10 дней этого года во всей Липецкой области, по данным облздрава, родилось 150 детей: 77 мальчиков и 73 девочки. На 22% меньше, чем в первую декаду прошлого года: 100 мальчиков и 91 девочка.

В 2024 году мэрия подготовила проект социально-экономического развития Липецка на ближайшую трехлетку. По ожиданиям авторов плана, в Липецке смертность по-прежнему будет обгонять рождаемость: в 2025 году родится 3 770 малышей, в 2026-м — 3759, в 2027-м — 3 744. К концу 2026-го года в Липецке, прогнозно, будут жить 475 191 человек, к концу 2027-го — 472 339.

Напомним, Липецк потерял статус города-полумиллионника еще в 2021 году. По состоянию на 1 января 2022 года в областном центре жили 496,4 тысячи человек. Сейчас — на 13 тысяч меньше.
демография
рождаемость
смертность
Комментарии (27)

Липчанка
8 минут назад
Все для народа! Электрички Елец Липецк отменили, Грязи-Жердевка отменили,люди ездили из Хворостянки, Плавицы в больницу, автобусы по районам много рейсов отменили, по селам ходят несколько раз в неделю, в больницу доехать не на чем. Народ, а вы живите и размножайтесь, все условия для вас!
ГОСТЬ53
11 минут назад
Еще надо пенсионный возраст поднять!!! Бабушки и дедушки умирают на работе, не дожив до пенсии. И с внуками некому сидеть. Вот молодежь и не рожает. От хорошей жизни...
Люба
14 минут назад
Выбросы НЛМК ежегодно на учет в онкодиспансер становится 10 тыс человек.
Manul
23 минуты назад
А что государство делает для роста населения? Медицина – в руинах, образование – под оптимизации. А попробуйте взять ипотеку… расплатитесь как раз, к отъезду на Косыревку.
Старики
23 минуты назад
Доживают, молодежь уезжает....
Гость
33 минуты назад
Город разрастается а население уменьшается. Парадокс
Артем
33 минуты назад
Население Липецка — 483 000 человек, Грязей — 43 000 человек. Если присоединить Грязи к Липецку, Липецк снова станет 526 тысяч. Для удобства жителей можно оптимизировать маршруты 106, 106к и 407, а 40-й маршрут продлить через Матырский, до Грязей и добавить рейсов.
Гость
13 минут назад
Присоединяли и Матырский и Сселки не помогло
однако
14 минут назад
НЕ ДОРАБОТКА ВЛАСТЕЙ. ВИДИМО ИМ НЕ НАДО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ.
Да
23 минуты назад
Не надо Грязи никуда присоединять, нам лучше без липецких эффективных менеджеров
Ель Сибирская
34 минуты назад
Тоже удивляюсь... Строят огромные микрорайоны 25-этажных человейников. Сейчас новый район на опытной строят. Откуда возьмут столько людей с деньгами? Кто туда поедет жить в эти взлетные микрорайоны на отшибе.
Гостья
43 минуты назад
Где-то читала, что Липецк второй город в стране по плохой экологии. Первое место, кажется, Челябинск.
Житель
46 минут назад
А куда столько жилья строим? В жильё не вкладывайтесь, похоже, через 20 лет жить в квартирах некому будет, как в Воркуте!
