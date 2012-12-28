Липецкая вечЁрка: заблокированные в подъезде, лечение в «обкомовской» поликлинике и крещенские купания
сегодня, 09:58
В Липецке — уже 483 тысячи жителей
Липецк потерял статус города-полумиллионника еще в 2021 году.
За пять лет, с 2020 по 2024 годы, в Липецке умерли 37 664 человека. А родились за тоже время 20 028 младенцев. При этом демографическая яма становится глубже с каждым годом. В 2019-м в Липецке родились 4 720 младенцев — это те, родители которых зарегистрированы в городе. В 2020 году — 4 447, в 2021-м — 4 199, в 2022-м — 3 840, в 2023-м — 3 822, в 2024-м — 3 720. За первые 10 дней этого года во всей Липецкой области, по данным облздрава, родилось 150 детей: 77 мальчиков и 73 девочки. На 22% меньше, чем в первую декаду прошлого года: 100 мальчиков и 91 девочка.
В 2024 году мэрия подготовила проект социально-экономического развития Липецка на ближайшую трехлетку. По ожиданиям авторов плана, в Липецке смертность по-прежнему будет обгонять рождаемость: в 2025 году родится 3 770 малышей, в 2026-м — 3759, в 2027-м — 3 744. К концу 2026-го года в Липецке, прогнозно, будут жить 475 191 человек, к концу 2027-го — 472 339.
Напомним, Липецк потерял статус города-полумиллионника еще в 2021 году. По состоянию на 1 января 2022 года в областном центре жили 496,4 тысячи человек. Сейчас — на 13 тысяч меньше.
