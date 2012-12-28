Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Автомобиль снес шлагбаум и началась стрельба»
Происшествия
Электрички из Грязей в Мичуринск и обратно ходить не будут
Общество
Липчанка разбила бровь и ушибла голову в резко затормозившем автобусе
Происшествия
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
Двухлетняя девочка проглотила батарейку и она лопнула в пищеводе
Здоровье
«Преследует и нападает на женщин и детей в лифтах и подъездах»
Происшествия
Два человека погибли в столкновении «Шкоды» и «КамАЗа»
Происшествия
Новые кадры с места жуткой аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Липчане продолжают парковать машины у мусорных баков
Общество
На бросающих машины у обочин водителей нет управы
Общество
Новые кадры с места жуткой аварии на трассе «Дон»
Происшествия
По проспекту Победы течет вода
Общество
В лобовом ДТП погибли 66-летний водитель «Шкоды» и его пассажирка
Происшествия
Сидящий под домашним арестом депутат областного Совета Анатолий Емельянов развёлся
Общество
В Липецкой области ожидается минус 25 градусов
Погода в Липецке
Пьяную 27-летнюю девушку до смерти избила подруга: дело направлено в суд
Происшествия
Женщина упала в автобусе, когда его подрезал легковой автомобиль
Происшествия
Росприроднадзор требует с «Черкизово-Свиноводство» 7 миллионов рублей
Общество
Читать все
Общество
433
39 минут назад
2

Сидящий под домашним арестом депутат областного Совета Анатолий Емельянов развёлся

Но завидным холостяком его вряд ли назовёшь — Емельянова обвиняют в 42 эпизодах мошенничества.

Сидящий под домашним арестом депутат областного Совета Анатолий Емельянов теперь холост. О расторжении брака в соцсетях накануне поздно вечером сообщила теперь уже бывшая жена депутата Ольга Воскресенская. Женаты они были всего два с половиной года — брак был заключен 26 мая 2023 года и расторгнут 20 января 2026 года.

IMG_7616.jpeg

Ольга Воскресенская назвала развод лучшим подарком ко дню рождения — его она отмечает сегодня. А всё потому что «этот брак реально был браком». Ведь за недолгую семейную жизнь Ольга Воскресенская стала фигуранткой нескольких гражданских исков обманутых туристов.

jamz9k9v9nsk3b8htba2h79oppwbyg4f.webp

В результате имущество женщины было арестовано. Под арест попали два банковских счёта — личный в ПАО «Сбербанк» и расчётный ООО «Центр недвижимости права» в АО «Альфа-Банк» (руководителем этого ООО она является). Также арестованы автомобиль Ольги Емельяновой «Митсубиси Эспандер», квартира и дом.

Причина наложения ареста в том, что именно на счета Ольги переводили деньги за путёвки пострадавшие туристы. Анатолий Емельянов не мог получать деньги на свой расчётный счёт, так как являлся в областном Совете депутатом на постоянной основе, то есть работал в штате и депутатская деятельность —  его основной и единственный разрешённый вид деятельности.

Напомним, депутата Липецкого областного Совета Анатолия Емельянова обвиняют в мошенничестве при продаже турпутёвок. Следствие вменяет ему 42 эпизода мошенничеств — они квалифицированы по частям второй и третьей статьи 159 УК РФ. По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, потерпевшими по делу признаны 64 человека, которым, по данным следствия, причинен ущерб на сумму свыше 11 миллионов рублей. Потерпевшими также были заявлены гражданские иски.

Анатолий Емельянов просился из-под домашнего ареста на СВО, но суд ему в этом отказал. За время продолжающегося уже почти год следствия Анатолий Емельянов также похудел на 15 килограммов.
мошенничество
0
0
0
2
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
аналитик
3 минуты назад
Заметает следы и потом вообще окажется банкротом без имущества
Ответить
Житель
26 минут назад
Зачем про это писать? Если он в будущем женится или найдёт себе девушку - про это тоже напишут новость?
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить