Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Сидящий под домашним арестом депутат областного Совета Анатолий Емельянов развёлся
Но завидным холостяком его вряд ли назовёшь — Емельянова обвиняют в 42 эпизодах мошенничества.
Ольга Воскресенская назвала развод лучшим подарком ко дню рождения — его она отмечает сегодня. А всё потому что «этот брак реально был браком». Ведь за недолгую семейную жизнь Ольга Воскресенская стала фигуранткой нескольких гражданских исков обманутых туристов.
В результате имущество женщины было арестовано. Под арест попали два банковских счёта — личный в ПАО «Сбербанк» и расчётный ООО «Центр недвижимости права» в АО «Альфа-Банк» (руководителем этого ООО она является). Также арестованы автомобиль Ольги Емельяновой «Митсубиси Эспандер», квартира и дом.
Причина наложения ареста в том, что именно на счета Ольги переводили деньги за путёвки пострадавшие туристы. Анатолий Емельянов не мог получать деньги на свой расчётный счёт, так как являлся в областном Совете депутатом на постоянной основе, то есть работал в штате и депутатская деятельность — его основной и единственный разрешённый вид деятельности.
Напомним, депутата Липецкого областного Совета Анатолия Емельянова обвиняют в мошенничестве при продаже турпутёвок. Следствие вменяет ему 42 эпизода мошенничеств — они квалифицированы по частям второй и третьей статьи 159 УК РФ. По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, потерпевшими по делу признаны 64 человека, которым, по данным следствия, причинен ущерб на сумму свыше 11 миллионов рублей. Потерпевшими также были заявлены гражданские иски.
Анатолий Емельянов просился из-под домашнего ареста на СВО, но суд ему в этом отказал. За время продолжающегося уже почти год следствия Анатолий Емельянов также похудел на 15 килограммов.
