Общество
44 минуты назад
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Анна Шамаева перестала быть муниципальным служащим в связи с достижением предельного возраста службы.
Анна Шамаева родилась 7 апреля 1959 года. В 1983 году окончила ЛГПИ по специальности «Математика и физика». Работать начала в 1983 году учителем математики средней школы № 55 Липецка. В 1988–1992 годах была директором-учителем начальной школы в городе Дакар (Сенегал). С 2002 года занимала должность начальника управления образования, затем председателя департамента образования администрации города. В 2011 году стала заместителем мэра Михаила Гулевского — говорят, так он отблагодарил начальника своего предвыборного штаба за свою победу на очередных выборах главы города.
В отставку Шамаеву в январе 2016 года отправил сменщик Гулевского Сергей Иванов. В ту же реку во второй раз Анна Митрофановна вошла с подачи уже мэра Евгении Уваркиной в ноябре 2021 года. На должность заместителя главы Липецка Шамаева вернулась из бизнеса, она была директором рынка «Европейский».
