Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Опознана погибшая в аварии на трассе «Дон»
Происшествия
96 операторов газовых котельных были лишены всех трудовых гарантий
Общество
Ничего святого: на Крещение в соборе украли телефон
Происшествия
Задержки рейсов маршрута №324 происходят из-за нехватки водителей
Общество
Частные коммунальные сети на Фрунзе дали течь
Общество
Липецкая вечЁрка: жуткое ДТП, выдуманный «маньяк» и гангрена
Общество
«Подвал затоплен канализационными стоками, насосное оборудование вышло из строя»
Общество
С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Общество
По улице Звездной потекла река
Общество
Группа НЛМК возглавила рейтинг лучших работодателей Черноземья
Общество
Читать все
На мосту Плехановского спуска устанавливают чугунную ограду
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Общество
Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета
Общество
Осужденный за пьяную езду водитель продал конфискованный в пользу государства «Опель»
Происшествия
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Общество
Бензин продолжает дорожать в Липецкой области
Экономика
У 45-летнего мужчины нашли пневматическую винтовку и конфисковали её
Происшествия
Без него его делили: сын погибшего участника СВО заявил о фиктивном браке отца
Общество
Липчанин ударил ножом в живот собутыльника и бросил на морозе без верхней одежды
Происшествия
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Читать все
Общество
482
44 минуты назад
3

Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей

Анна Шамаева перестала быть муниципальным служащим в связи с достижением предельного возраста службы.

Муниципальное учреждение «Липецкий историко-культурный музей» возглавила 66-летняя Анна Шамаева, которая ушла с должности заместителя главы Липецка в конце декабря прошлого года. Из администрации Липецка Анна Шамаева уволилась в связи с достижением ею предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы, определенным федеральным законодательством в 65 лет. Ее место заняла экс-председатель департамента образования мэрии и бывший директор 58-й школы Светлана Бедрова.

Анна Шамаева родилась 7 апреля 1959 года. В 1983 году окончила ЛГПИ по специальности «Математика и физика». Работать начала в 1983 году учителем математики средней школы № 55 Липецка. В 1988–1992 годах была директором-учителем начальной школы в городе Дакар (Сенегал). С 2002 года занимала должность начальника управления образования, затем председателя департамента образования администрации города. В 2011 году стала заместителем мэра Михаила Гулевского — говорят, так он отблагодарил начальника своего предвыборного штаба за свою победу на очередных выборах главы города.

В отставку Шамаеву в январе 2016 года отправил сменщик Гулевского Сергей Иванов. В ту же реку во второй раз Анна Митрофановна вошла с подачи уже мэра Евгении Уваркиной в ноябре 2021 года. На должность заместителя главы Липецка Шамаева вернулась из бизнеса, она была директором рынка «Европейский».
кадры
администрация Липецка
0
0
3
1
4

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
20 минут назад
Вот это кругозор! Математик и физик, бизнесвумен, муниципальный служащий, историк и музейный работник.
Ответить
Интересно
31 минуту назад
А бывший директор Липецкого историко-культурного музея , куда делся ?
Ответить
Забавная
31 минуту назад
биография.
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить