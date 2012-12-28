Все новости
Происшествия
321
30 минут назад
4

Дело проректора елецкого университета Евгении Герасимовой направлено в суд

По данным следствия, она выписала подчиненным повторную премию, а потом собрала эти деньги.

Передано в суде дело по обвинению проректора елецкого университета Евгении Герасимовой в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает областное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в сентябре 2024 года Герасимова похитила принадлежащие вузу 100 тысяч рублей: она подготовила служебную записку, на основании которой работникам вуза повторно выплатили разовые премии, а потом собрала эти деньги. 

«Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области. 

На время предварительного следствия обвиняемая судом заключена под домашний арест. Следователем регионального СК России проведена кропотливая работа по сбору доказательств, в числе которых показания свидетелей, изъятые в ходе обысков бухгалтерская документация и денежные средства, результаты судебных экспертиз», — сообщает СУ СК РФ  по Липецкой области.

Силовики задержали Евгению Гарасимову, которая с 2013 по 2022 год работала ректором университета, и избиралась депутатом Липецкого областного совета, в марте прошлого года. 

Ранее по схожим обвинениям были задержаны первый проректор по образовательной деятельности университета  Роман Поляков и врио директора института психологии и педагогики ЕГУ Татьяна Красова. Их дела также переданы в суд.

мошенничество
коррупция
0
0
0
1
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Старый Ворчун
4 минуты назад
Насколько по-колхозник выглядит трибунах на фото, просто ПОЗОРИЩЕ. НО, может она олицетворяет всю систему теперешнего образования?
Ответить
Тебя посодють,
7 минут назад
а ты не воруй!
Ответить
САИ
8 минут назад
Это называется платное образование!
Ответить
Алекс
22 минуты назад
Сто тысяч? Насмешили.
Ответить
