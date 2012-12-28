Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Дело проректора елецкого университета Евгении Герасимовой направлено в суд
По данным следствия, она выписала подчиненным повторную премию, а потом собрала эти деньги.
По данным следствия, в сентябре 2024 года Герасимова похитила принадлежащие вузу 100 тысяч рублей: она подготовила служебную записку, на основании которой работникам вуза повторно выплатили разовые премии, а потом собрала эти деньги.
«Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области.
На время предварительного следствия обвиняемая судом заключена под домашний арест. Следователем регионального СК России проведена кропотливая работа по сбору доказательств, в числе которых показания свидетелей, изъятые в ходе обысков бухгалтерская документация и денежные средства, результаты судебных экспертиз», — сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
Силовики задержали Евгению Гарасимову, которая с 2013 по 2022 год работала ректором университета, и избиралась депутатом Липецкого областного совета, в марте прошлого года.
Ранее по схожим обвинениям были задержаны первый проректор по образовательной деятельности университета Роман Поляков и врио директора института психологии и педагогики ЕГУ Татьяна Красова. Их дела также переданы в суд.
