Общество
1067
сегодня, 10:59
16

Жителей центра Липецка с 1 апреля будут лечить в «обкомовской» поликлинике

Министр здравоохранения Лилия Самошина рассказала, что поликлиника на Ленина кратно превосходит филиал на Шкатова по оснащению.

Министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина сообщила «об изменении, которое сделает медицинское обслуживание более качественным и удобным».

«Мы долго слышали ваши справедливые замечания о том, что в здании поликлиники Областного клинического центра на Ленина, 35 обслуживаются в основном прикреплённые по месту работы госслужащие. Местные жители — в менее оснащённом филиале на улице Шкатова, 1. Это нелогично, соглашусь. С 1 апреля 2026 года все пациенты, которые к прикреплены к поликлинике на Шкатова, будут обслуживаться в основном корпусе Липецкого областного клинического центра на улице Ленина, 35.

Поликлиника на Ленина кратно превосходит филиал по оснащению. Всё диагностическое оборудование (рентген, УЗИ, лаборатория) сосредоточено именно здесь. Хочу отдельно успокоить коллектив поликлиники на Шкатова: весь персонал сохранён. Каждому сотруднику будет обеспечено рабочее место».

По данным GOROD48 филиал поликлиники на Шкатова, к которой прикреплены 14,3 тысячи горожан, закроют. Следовательно, в поликлинике на Ленина будут обслуживать уже не 9,4 тысячи липчан, а 24,1 тысячи. В министерстве пока не говорят, для каких целей будет использовано высвободившееся помещение (оно находится в областной собственности).

Поликлиника на Шкатова в 2014-2015 годах прославилась мятежным врачом-эндокринологом Александром Чувашовым, который был возмущен условиями работы. Например, зимой, когда температура в кабинете врача опускалась до 16 градусов тепла, Александр Чувашов не принимал пациентов, называя такие условия «пытками с элементами садизма». Он даже вызывал в поликлинику полицейских, чтобы получить документ, подтверждающие невыносимые условия оказания медицинской помощи. Также эндокринолог отказывался принимал больных из-за состояния полученного после стирки халата, который он отказался считать белым, а также потому, что считал профанацией выделенные Минздравом РФ 15 минут на прием пациента.
Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Человечность
15 минут назад
И на Советской скорого открытия не ждите! Там и конь не валялся. Постучат, постучат в одном месте.......и тишина.Идите в платные! Там всегда запись есть! Или есть другой выход___ не болеть, а заболел, так умирать.
Ответить
Гостья
16 минут назад
Я тоже хожу к платным врачам. Например, нужен мне сегодня гостроэнтеролог, потому как холецистит или панкреатит, а попасть можно только через месяц или невролог, потому как радикулит, вот и иду к платному. Ибо попасть к бесплатному быстро абсолютно невозможно. И делаю платно и узи, и мрт, и даже анализы.
Ответить
Да
23 минуты назад
Зато платные клиники на каждом углу цветут и пахнут, всё для народа
Ответить
Ленина
20 минут назад
Так мы де сами в них идём и деньги платим. Почему же им не процветать
Ответить
Зашибись!
29 минут назад
Министр - полдня всего. И уже минус поликлиника!
Ответить
Ленина
21 минуту назад
Читать нужно внимательнее. А то читать не могут. Зато коментарии писать всё мастаки
Ответить
СССР
43 минуты назад
менеджеры доведут, будут только в Москву возить избранных, остальных будут смартфоны лечить как Кашпировский с Чумаком
Ответить
Гостья
55 минут назад
Очень радостно за жителей, обслуживающихся в поликлинике на Шкатова, а как же жители других районов, которые месяцами ждут узи или приёма узких специалистов? Может, пойти дальше и прикрепить госслужащих к поликлиникам по месту жительства?
Ответить
ишь
28 минут назад
что придумали
Ответить
Гостья
20 минут назад
что придумали Зато госслужащие будут знать жизнь народа не понаслышке. Может быть, медицина в городе станет лучше? Хоть немного.
Ответить
На Ленина
55 минут назад
Когда парковку для посетителей сделают?
Ответить
дествительно
45 минут назад
бардак и безразличия властей
Ответить
С
59 минут назад
Оптимизация продолжается.Чтобы попасть к окулисту в 4 поликлинике,надо ехать в Елецкий,от ЖД вокзала туда ездит только 347,надо объехать полгорода,чтобы туда добраться,очень удобно для пожилых,особенно в такую погоду и лёд под ногами.Забота процветает.
Ответить
Павел
46 минут назад
Там ещё и 17 ходит от жд на Елецкий
Ответить
вера
сегодня, 11:19
вот здорово, еще одну поликлинику закрывают А на Советской ремонт закончен?
Ответить
Житель
сегодня, 11:15
Не закрытие поликлиники, а оптимизация для удобства граждан!
Ответить
