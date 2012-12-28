Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Жителей центра Липецка с 1 апреля будут лечить в «обкомовской» поликлинике
Министр здравоохранения Лилия Самошина рассказала, что поликлиника на Ленина кратно превосходит филиал на Шкатова по оснащению.
«Мы долго слышали ваши справедливые замечания о том, что в здании поликлиники Областного клинического центра на Ленина, 35 обслуживаются в основном прикреплённые по месту работы госслужащие. Местные жители — в менее оснащённом филиале на улице Шкатова, 1. Это нелогично, соглашусь. С 1 апреля 2026 года все пациенты, которые к прикреплены к поликлинике на Шкатова, будут обслуживаться в основном корпусе Липецкого областного клинического центра на улице Ленина, 35.
Поликлиника на Ленина кратно превосходит филиал по оснащению. Всё диагностическое оборудование (рентген, УЗИ, лаборатория) сосредоточено именно здесь. Хочу отдельно успокоить коллектив поликлиники на Шкатова: весь персонал сохранён. Каждому сотруднику будет обеспечено рабочее место».
По данным GOROD48 филиал поликлиники на Шкатова, к которой прикреплены 14,3 тысячи горожан, закроют. Следовательно, в поликлинике на Ленина будут обслуживать уже не 9,4 тысячи липчан, а 24,1 тысячи. В министерстве пока не говорят, для каких целей будет использовано высвободившееся помещение (оно находится в областной собственности).
Поликлиника на Шкатова в 2014-2015 годах прославилась мятежным врачом-эндокринологом Александром Чувашовым, который был возмущен условиями работы. Например, зимой, когда температура в кабинете врача опускалась до 16 градусов тепла, Александр Чувашов не принимал пациентов, называя такие условия «пытками с элементами садизма». Он даже вызывал в поликлинику полицейских, чтобы получить документ, подтверждающие невыносимые условия оказания медицинской помощи. Также эндокринолог отказывался принимал больных из-за состояния полученного после стирки халата, который он отказался считать белым, а также потому, что считал профанацией выделенные Минздравом РФ 15 минут на прием пациента.
