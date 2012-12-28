В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован
Происшествия
сегодня, 14:55
Причиной угроз массового убийства в школе стал подростковый конфликт из-за девочки
Об опасной переписке учеников силовикам сообщила администрация школы.
GOROD48 стало известно, что говорят о произошедшем в окружении мальчика.
Все началось из-за подросткового конфликта. Восьмиклассник поссорился с одноклассницей. Та обиделась, рассказала о случившемся другим. Мальчик, девочка и ее защитники начали выяснять отношения в соцсетях. В конце концов оставшийся в явном меньшинстве подросток начал угрожать всем ополчившимся на него кровавой расправой
Об этой переписке стало известно учителям. Действуя по соответствующим инструкциям, педагоги сообщили о подростковом конфликте силовикам. Распространителя угроз задержали, а потом арестовали по обвинению в особо тяжком преступлении, предусматривающей лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
Обвиняемый — обычный мальчик из благополучной семьи. Таких как он называют тихонями.
— Это бич нашего времени, когда одинокие озлобившиеся подростки срывают злость на учителях и одноклассниках. Поэтому педагоги обязаны сообщать о потенциально опасных подростковых конфликтах силовикам. Но в данном случае нам не известно, всерьез ли восьмиклассник замышлял расправу, у нас есть только его переписка. Кажется, у него не было никакого оружия. Сейчас с мальчиком работают психологи, — прокомментировала GOROD48 эту историю учитель, хорошо с ней знакомая..
Добавим, за последние два месяца в России произошло две школьные расправы. 16 декабря в Подмосковье учащийся 9-го класса, вооружившись ножом, убил в своей школе 10-летнего мальчика и ранил несколько человек, включая охранника. А 22 января в Нижнекамске семиклассник ранил в свой школе ножом сотрудницу охраны.
