Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован
Происшествия
«Только что всех бездомных биркованных собак поселка Матырский обрекли на смерть»
Общество
В квартире на улице Гагарина нашли окровавленный труп 45-летнего мужчины
Происшествия
Избивший прохожего на Липовской липчанин уже отсидел за стрельбу у «Трибуны»
Происшествия
Ускорить замену повреждённых при атаке БПЛА окон мешает погода
Общество
Тайны Первомайской: потерянные дома, Ярославский вокзал и вековой дуб
Общество
Сообщения о минировании школ и социальных объектов в Липецке рассылались из Вологодской области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело отравителя ртутью, профессиональные «жёны» и взаперти во «Взлетном»
Общество
В Липецкой области от -26 ночью до -19 днем
Погода в Липецке
Липчанин купил доски за 42 тысячи, получил половину и отсудил у продавца почти 77 тысяч рублей
Общество
Читать все
В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован
Происшествия
Ускорить замену повреждённых при атаке БПЛА окон мешает погода
Общество
Избивший прохожего на Липовской липчанин уже отсидел за стрельбу у «Трибуны»
Происшествия
Похищенный в Липецке велосипед найден и возвращен владелице
Происшествия
Причиной угроз массового убийства в школе стал подростковый конфликт из-за девочки
Происшествия
Житель Грязинского района лишился крупной суммы в результате аферы
Происшествия
Сообщения о минировании школ и социальных объектов в Липецке рассылались из Вологодской области
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: дело отравителя ртутью, профессиональные «жёны» и взаперти во «Взлетном»
Общество
Читать все
Происшествия
1093
сегодня, 14:55
6

Причиной угроз массового убийства в школе стал подростковый конфликт из-за девочки

Об опасной переписке учеников силовикам сообщила администрация школы.

Вчера Левобережный суд Липецка арестовал на 1 месяц 25 суток 14-летнего школьника по обвинению в деятельности организации, признанной в России террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Подросток, по заявлению регионального Следкома, в интернет-переписке высказал намерение совершить преступление на территории Липецка. 

GOROD48 стало известно, что говорят о произошедшем в окружении мальчика.

Все началось из-за подросткового конфликта. Восьмиклассник поссорился с одноклассницей. Та обиделась, рассказала о случившемся другим. Мальчик, девочка и ее защитники начали выяснять отношения в соцсетях. В конце концов оставшийся в явном меньшинстве подросток начал угрожать всем ополчившимся на него кровавой расправой

Об этой переписке стало известно учителям. Действуя по соответствующим инструкциям, педагоги сообщили о подростковом конфликте силовикам. Распространителя угроз задержали, а потом арестовали по обвинению в особо тяжком преступлении, предусматривающей лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Обвиняемый — обычный мальчик из благополучной семьи. Таких как он называют тихонями.

— Это бич нашего времени, когда одинокие озлобившиеся подростки срывают злость на учителях и одноклассниках. Поэтому педагоги обязаны сообщать о потенциально опасных подростковых конфликтах силовикам. Но в данном случае нам не известно, всерьез ли восьмиклассник замышлял расправу, у нас есть только его переписка. Кажется, у него не было никакого оружия. Сейчас с мальчиком работают психологи, — прокомментировала GOROD48 эту историю учитель, хорошо с ней знакомая..

Добавим, за последние два месяца в России произошло две школьные расправы. 16 декабря в Подмосковье учащийся 9-го класса, вооружившись ножом, убил в своей школе 10-летнего мальчика и ранил несколько человек, включая охранника. А 22 января в Нижнекамске семиклассник ранил в свой школе ножом сотрудницу охраны.  
терроризм
2
2
6
0
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
дед
8 минут назад
У креатвных как всегда не всё понятно. Всё расплывчато, завуалированно, всё не просто, не совсем так, а если так, то зачем... Это бич нашего времени, одинокие подростки срывают зло на учителях... От этой фразы волосы встают дыбом. Воспитали поколение на западный манер, вот и результат.
Ответить
Освободите
14 минут назад
Пацану который на эмоциях что то написал, грозит двадцатка???? Да вы что, с ума сошли, бред, безумие!!!! Жизнь пацану сломает, за что???? Убийцы, воры на миллиарды на свободе, а тут пацан за слова...
Ответить
Э
18 минут назад
Чат переписки был в навязанной всем мессендрере))))
Ответить
Виноват
25 минут назад
или нет,неизвестно,но виртуальный преступник арестован,\палка\срублена.Работа с имитирована.Всем спасибо,все свободны.
Ответить
Александр Н.
35 минут назад
Здесь не всё понятно, может это просто угроза без осуществления, если так то зачем же подростку жизнь коверкать.
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить