В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Жители «Взлетного»: «нас заперли»
Общество
В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
Происшествия
26-летний вор дважды обокрал один и тот же дом
Происшествия
В Липецкой области задержали организатора незаконной миграции и профессиональных «жён»
Происшествия
В «Университетском» сгорела машина
Происшествия
Два ДТП затормозили движение по улице Зои Космодемьянской у площади Мира
Происшествия
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Только что всех бездомных биркованных собак поселка Матырский обрекли на смерть»
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В Липецкой области задержали организатора незаконной миграции и профессиональных «жён»
Происшествия
Врачи рассказали о спасении раненого в бане в сердце пациента
Происшествия
ДТП на улице Зои Космодемьянской не обошлось без пострадавших
Общество
В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован
Происшествия
В квартире на улице Гагарина нашли окровавленный труп 45-летнего мужчины
Происшествия
В Липецкой области от -26 ночью до -19 днем
Погода в Липецке
Липчанин купил доски за 42 тысячи, получил половину и отсудил у продавца почти 77 тысяч рублей
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Общество
1051
сегодня, 16:01
21

«Только что всех бездомных биркованных собак поселка Матырский обрекли на смерть»

Управление главного смотрителя вывезло из поселка будки для бездомных собак. Их установили волонтеры-зоозащитники и «добрые люди» из ОЭЗ «Липецк».

Сегодня в редакцию GOROD48 жительница поселка Матырский Оксана прислала «пост боли и человеческого скотства». Оксана рассказала, что «только что всех бездомных биркованных собак поселка обрекли на смерть. У них отобрали будки! Будки погрузили на трактор работники УГС и увезли. А ночью ожидается мороз до -24».

По словам Оксаны, часть будок на свои средства купили волонтеры. Какие-то подарил приют «Счастливый берег». Часть передали из ОЭЗ «Липецк»: «добрые люди их там сделали, выделили транспорт и будки привезли в поселок». «Все увезенные будки, как нам сказали, подлежат утилизации». Оксана спрашивает, кому помешали эти домики? Почему будки оказались гораздо опаснее для здоровья людей, чем битые бутылки, перерытые дороги и кучи мусора в лесу и посадках?

efe9f2b2-6c2c-46c9-9675-07f0df912ba7.jpg

94ac799c-3da6-4c28-aafe-e6560894c162.jpg

В управлении главного смотрителя GOROD48 сказали, что действовали на основании писем областного управления ветеринарии. На территориях общего пользования не должно быть безнадзорных животных и никаких незаконных построек. Будки можно установить лишь на специально отведенных под обращение с животными земельных участках. Для этого зоозащитникам нужно обратиться в региональное министерство имущественных и земельных отношений.

— Как только у бродячих собак появились будки, они стали считать их своим домом, своей территорией. Тем более, что сердобольные люди их там кормят А свою кормовую базу животные будут защищать. А кому платить за покусы? Ущерб за травмы от нападения уличных собак пострадавшим возмещаем мы, — сказали GOROD48 в УГС мэрии.

Начальник отдел контроля за исполнением и надзорных полномочий областного управления ветеринарии Наталья Семина сказала GOROD48, что мэрия, убравшая собачьи будки с неразграниченной территории, выполняет тем самым Правила благоустройства Липецка. Животных же, оставшихся зимой без крыши над головой, Наталья Семина рекомендует зоозащитникам забрать к себе домой.

— Есть те, кто хочет, чтобы в Матырском были будки для уличных собак, но большинство не хочет такого соседства, опасаясь за свои жизнь и здоровье. У каждого животного должен быть владелец, который несет ответственность за питомца. Если все будут соблюдать законы, то будет больше порядка, — сказала Наталья Семина.
Комментарии (21)

Буквоед
11 минут назад
Когда это вы за укусы платили?Врете,как дышите!
АБВ
19 минут назад
Чье это решение?
Елена
29 минут назад
нашли время забрать будки, когда самые холода наступили...
Жесть
29 минут назад
Зачем дома выставлять на фото
Так
31 минуту назад
у них есть хозяин- муниципалитет. Пусть строит им муниципальный приют, собаки не бездомные, а муниципальные. В муниципальном бюджете есть жирные бюджетники, у них свои гарантии , свои поликлиники, свои пенсии, есть бюджетники мротники, и есть они безнадзорные животные -муниципальные бомжи. И выпуск в привычную среду обитания после отлова и стерилизации как тогда понимать, если "на территориях общего пользования не должно быть безнадзорных животных"?
Матушка
38 минут назад
Что вы творите?! Люди стали как черти, столько горя несут… Бедные ОБЕЗДОЛЕННЫЕ собачьи души… Господь все видит… за все придется отвечать перед Богом…. Кто живет там рядом , дайте хотя бы временный приют бедным беззащитным животным…
горожанин
40 минут назад
хоть какое то правильное решение , безнадзорные собаки на воле - сами должны заботиться о себе , желательно вообще их не допускать в населенные пункты .
Липчанка
42 минуты назад
Какой кошмар, полное расчеловечивание . Ужас к какой жестокости люди скатываются
Собачья война
46 минут назад
Одни собаки выгнали других
Чем больше
53 минуты назад
узнаю людей, тем больше люблю собак... Не я это сказала.
