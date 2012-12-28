«Только что всех бездомных биркованных собак поселка Матырский обрекли на смерть»

Управление главного смотрителя вывезло из поселка будки для бездомных собак. Их установили волонтеры-зоозащитники и «добрые люди» из ОЭЗ «Липецк».

Сегодня в редакцию GOROD48 жительница поселка Матырский Оксана прислала «пост боли и человеческого скотства». Оксана рассказала, что «только что всех бездомных биркованных собак поселка обрекли на смерть. У них отобрали будки! Будки погрузили на трактор работники УГС и увезли. А ночью ожидается мороз до -24».По словам Оксаны, часть будок на свои средства купили волонтеры. Какие-то подарил приют «Счастливый берег». Часть передали из ОЭЗ «Липецк»: «добрые люди их там сделали, выделили транспорт и будки привезли в поселок». «Все увезенные будки, как нам сказали, подлежат утилизации». Оксана спрашивает, кому помешали эти домики? Почему будки оказались гораздо опаснее для здоровья людей, чем битые бутылки, перерытые дороги и кучи мусора в лесу и посадках?В управлении главного смотрителя GOROD48 сказали, что действовали на основании писем областного управления ветеринарии. На территориях общего пользования не должно быть безнадзорных животных и никаких незаконных построек. Будки можно установить лишь на специально отведенных под обращение с животными земельных участках. Для этого зоозащитникам нужно обратиться в региональное министерство имущественных и земельных отношений.— Как только у бродячих собак появились будки, они стали считать их своим домом, своей территорией. Тем более, что сердобольные люди их там кормят А свою кормовую базу животные будут защищать. А кому платить за покусы? Ущерб за травмы от нападения уличных собак пострадавшим возмещаем мы, — сказали GOROD48 в УГС мэрии.Начальник отдел контроля за исполнением и надзорных полномочий областного управления ветеринарии Наталья Семина сказала GOROD48, что мэрия, убравшая собачьи будки с неразграниченной территории, выполняет тем самым Правила благоустройства Липецка. Животных же, оставшихся зимой без крыши над головой, Наталья Семина рекомендует зоозащитникам забрать к себе домой.— Есть те, кто хочет, чтобы в Матырском были будки для уличных собак, но большинство не хочет такого соседства, опасаясь за свои жизнь и здоровье. У каждого животного должен быть владелец, который несет ответственность за питомца. Если все будут соблюдать законы, то будет больше порядка, — сказала Наталья Семина.