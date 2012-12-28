Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Крещение-2026 (фоторепортаж)
Сотни липчан пришли на центральный пляж Липецка, чтобы окунуться в прорубь.
Самые яркие моменты крещенских купаний, в нашем фоторепортаже.
Всего, по данным ГУ МЧС по Липецкой области, в проруби сегодня ночью окунулись 1393 жителя региона.
