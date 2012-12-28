Крещение-2026 (фоторепортаж)

Сотни липчан пришли на центральный пляж Липецка, чтобы окунуться в прорубь.

Традиционные крещенские купания прошли ночью 19 января на центральном пляже Липецка. Мороз около 17 градусов не отпугнули смельчаков. Первые купальщики выстроились в очередь к проруби еще до окончания освящения воды служителями Преображенской церкви.Самые яркие моменты крещенских купаний, в нашем фоторепортаже.Всего, по данным ГУ МЧС по Липецкой области, в проруби сегодня ночью окунулись 1393 жителя региона.