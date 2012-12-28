Все новости
Общество
2971
сегодня, 09:14
33

Крещение-2026 (фоторепортаж)

Сотни липчан пришли на центральный пляж Липецка, чтобы окунуться в прорубь.

Традиционные крещенские купания прошли ночью 19 января на центральном пляже Липецка. Мороз около 17 градусов не отпугнули смельчаков. Первые купальщики выстроились в очередь к проруби еще до окончания освящения воды служителями Преображенской церкви. 

Самые яркие моменты крещенских купаний, в нашем фоторепортаже.

Всего, по данным ГУ МЧС по Липецкой области, в проруби сегодня ночью окунулись 1393 жителя региона.

IMG_3071.jpg

IMG_3073.jpg

IMG_3076.jpg

IMG_3112.jpg

IMG_3142.jpg

IMG_3147.jpg

IMG_3151.jpg

IMG_3183.jpg

IMG_3190.jpg

IMG_3219.jpg

IMG_3255.jpg

IMG_3258.jpg

IMG_3260.jpg

IMG_3280.jpg

IMG_3288.jpg

IMG_3301.jpg

IMG_3325.jpg

IMG_3327.jpg

IMG_3336.jpg

IMG_3385.jpg

IMG_3390.jpg

IMG_3394.jpg

IMG_3421.jpg

IMG_3425.jpg

IMG_3433.jpg

IMG_3512.jpg

IMG_3583.jpg

IMG_3632.jpg

IMG_3641.jpg

IMG_3198.jpg

IMG_3203.jpg

IMG_3264.jpg

IMG_3292.jpg

IMG_3309.jpg

IMG_3326.jpg

IMG_3330.jpg

IMG_3339.jpg

IMG_3347.jpg

IMG_3353.jpg

IMG_3354.jpg

IMG_3368.jpg

IMG_3372.jpg

IMG_3375.jpg

IMG_3402.jpg

IMG_3452.jpg

IMG_3414.jpg

IMG_3597.jpg

IMG_3472.jpg

IMG_3473.jpg

IMG_3480.jpg

IMG_3491.jpg

IMG_3495.jpg

IMG_3500.jpg

IMG_3534.jpg

IMG_3539.jpg

IMG_3547.jpg

IMG_3613.jpg

IMG_3552.jpg

IMG_3560.jpg

IMG_3580.jpg

IMG_3630.jpg

IMG_3635.jpg

IMG_3644.jpg

IMG_3647.jpg

IMG_3650.jpg

IMG_3706.jpg

IMG_3718.jpg

IMG_3721.jpg

IMG_3739.jpg

IMG_3748.jpg

IMG_3749.jpg

IMG_3753.jpg

IMG_3763.jpg

IMG_3735.jpg

IMG_3678.jpg

IMG_3681.jpg

IMG_3696.jpg

IMG_3697.jpg
Крещение
купель
5
1
0
22
7

Комментарии (33)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ДеД
7 минут назад
расписные как индейцы
Ответить
Липчанка
7 минут назад
Молодцы ребята! Надо иметь силу воли, чтобы окунуться в такой мороз. Не надо судить, да не судимы будете. С праздником! Всем мира и добра! Здоровья крепкого!
Ответить
Красота
12 минут назад
Какие чистые, светлые, красивые лица! Молодцы!
Ответить
Коренная липчанка
17 минут назад
Фотки понравились, все молодцы кто окунулся в прорубь, а я мерзлячка. Прям фотки настроение подняли.
Ответить
Стыд и срам
26 минут назад
Так опошлить Святой Праздник! Что общего между Крещением Господним и этим срамом? Люди, что в ваших головах?
Ответить
Наталья
28 минут назад
Фотосессия какая-то!!!
Ответить
:D
28 минут назад
Сюрреализм.
Ответить
Интересно
32 минуты назад
Все диванные эксперты по православию отписались?
Ответить
Аттракцион
34 минуты назад
Да и только. И чем дети нагрешили, что и их в прорубь?
Ответить
Детей - то
36 минут назад
за что???
Ответить
Еще комментарии
