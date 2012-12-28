Все новости
Общество
523
29 минут назад
3

Утром в центре Липецка жители хрущевки оказались заблокированы в подъезде

По подъезду хлынули потоки кипятка, оказалось прорвало батарею.

Сегодня около семи утра по второму подъезду дома на улице Горького, 12 потек кипяток.





— Я открыла дверь, сначала подумала, что горим, потом поняла — это пар, — рассказала GOROD48 одна из жительниц подъезда.

Как выяснилось позже, прорвало батарею при входе в подъезд.



Полился кипяток, парить начало так, что страшно было выйти из квартир.

«Люди не могут попасть ни на работу, дети в садик. До сих пор меры не приняты. УК «Маяк» три года игнорирует жалобы и заявки жителей подъезда», — пожаловались GOROD48 возмущенные жильцы.

Когда журналист GOROD48 пришел в подъезд, в нем еще парило, кое-где стояла вода.


Представитель управляющей компании рассказал, что стояк к которому подключены батареи перекрыт. В квартирах тепло и горячую воду не отключали.

Перекрыть проблемный стояк быстро не получилось, так как вентиль находится в одном из подвалов, ключей от которого не оказалось даже у хозяина, пришлось срезать замок.

Теперь коммунальщики собираются заменить часть батареи.

Утром в подъезд приехал представитель прокуратуры Советского района. Ведомство проведет проверку случившегося в подъезде.
порыв воды
0
1
1
2
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
САИ
7 минут назад
У нас (пр.Победы 75), два года подряд перемерзали батареи на лестничных площадках, в этом году история скорее всего повторится.
Ответить
КОНТИНГЕНТ
8 минут назад
это депутатские управляшик, им до лапмпочки
Ответить
аналитик
15 минут назад
На отке сгоны все поржавели . видно никто за хозяйством не смотрит . только деньги собирать
Ответить
