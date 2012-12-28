Утром в центре Липецка жители хрущевки оказались заблокированы в подъезде

По подъезду хлынули потоки кипятка, оказалось прорвало батарею.

Сегодня около семи утра по второму подъезду дома на улице Горького, 12 потек кипяток.— Я открыла дверь, сначала подумала, что горим, потом поняла — это пар, — рассказала GOROD48 одна из жительниц подъезда.Как выяснилось позже, прорвало батарею при входе в подъезд.Полился кипяток, парить начало так, что страшно было выйти из квартир.«Люди не могут попасть ни на работу, дети в садик. До сих пор меры не приняты. УК «Маяк» три года игнорирует жалобы и заявки жителей подъезда», — пожаловались GOROD48 возмущенные жильцы.Когда журналист GOROD48 пришел в подъезд, в нем еще парило, кое-где стояла вода.Представитель управляющей компании рассказал, что стояк к которому подключены батареи перекрыт. В квартирах тепло и горячую воду не отключали.Перекрыть проблемный стояк быстро не получилось, так как вентиль находится в одном из подвалов, ключей от которого не оказалось даже у хозяина, пришлось срезать замок.Теперь коммунальщики собираются заменить часть батареи.Утром в подъезд приехал представитель прокуратуры Советского района. Ведомство проведет проверку случившегося в подъезде.