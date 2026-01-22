С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Работавшая в сетевом магазине на нескольких должностях липчанка добилась выплаты компенсации
сегодня, 12:40
С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Сегодня машину во второй раз снял комплекс «Дозор М», следовательно, ее владельцу прилетит второй 500-рублевый штраф подряд за нарушение «Правил благоустройства Липецка».
Правда, «Веста» в этот раз стояла уже без инсталляции. Так как владелец по-прежнему нарушал «Правила благоустройства Липецка», то автомобиль, как и вчера, работники департамента сфотографировали комплексом «Дозор М». Это значит, что нарушитель получит еще одно «письмо счастья» с требованием оплатить 500 рублей штрафа по статье 5.11 регионального КоАП, запрещающей создание препятствий механизированной уборке дворовых территорий.
— Липчане по-прежнему паркуют машины впритык к местам сбора бытового мусора, мешая региональному оператору вовремя его вывозить. С начала года комплекс «Дозор М» работает без выходных. Мы зафиксировали уже более сотни нарушений статьи 5.11 Кодекса об административных правонарушениях. Напоминаем, что контейнерные площадки — не место для хранения транспортных средств, — сказала Татьяна Инютина.
Штраф за парковку, препятствующую работе спецтехники, составляет до 3 тысяч рублей для граждан и до 50 тысяч — для юридических лиц. Один житель Липецка, например, уже получил семь «писем счастья» за парковку машины в не отведенном для этого месте.
один из способов борьбы с автохамами — выкатывание контейнеров прямо к межквартальному проезду
— Нам сильно мешают машины, которые бросают у контейнерных площадок. К таки площадкам приходится приезжать несколько раз, пока мы не сможем разгрузить мусорные баки. Бывает, что за это время мусорки переполняются и горожане складывают пакеты вокруг баков. А потом еще и жалуются на не вовремя вывезенный мусор, — говорит один из работников «ЭкоПрома».
В некоторых случаях, если есть возможность протащить контейнер мимо машин и выгрузить их в бункер мусоровоза, работники регоператора так и делают. Порой такой контейнер выносят на руках, а в нем может быть до полутонны веса!
У дома №3 на улице Осканова мусорку блокируют сразу несколько машин. Хозяйка одной из них, обметавшая снег с машины, настроена воинственно: вы сделайте мне парковку под домом, а потом штрафуйте! Владелец же синих «Жигулей», припаркованных сборку от контейнерной площадки, пытается уладить дело миром:
— Тут каждая машина мешает, а моя — нет, — говорит он с мягким кавказским акцентом.
Узнав, что ему придет 500-рублевый штраф за препятствование вывозу мусора, шутит: «Заплатите за меня, а я вас коньяком угощу».
