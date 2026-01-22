С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке

Сегодня машину во второй раз снял комплекс «Дозор М», следовательно, ее владельцу прилетит второй 500-рублевый штраф подряд за нарушение «Правил благоустройства Липецка».