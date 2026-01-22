Все новости
Гангрена поразила половые органы и промежность: за жизнь мужчины боролись больше месяца
Здоровье
48-летнего мужчину посадили на 19 лет за издевательства над сыном-подростком
Происшествия
Врача-депутата оштрафовали на 300 000 рублей за фальсификацию медицинских документов
Общество
96 операторов газовых котельных были лишены всех трудовых гарантий
Общество
Опознана погибшая в аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Женщина упала в автобусе, когда его подрезал легковой автомобиль
Происшествия
51-летний липчанин вырубил знакомого киянкой и украл 1,3 миллиона рублей
Происшествия
Ничего святого: на Крещение в соборе украли телефон
Происшествия
Задержки рейсов маршрута №324 происходят из-за нехватки водителей
Общество
По проспекту Победы течет вода
Общество
«Подвал затоплен канализационными стоками, насосное оборудование вышло из строя»
Общество
С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Общество
По улице Звездной потекла река
Общество
35-летняя женщина нарвалась на мошенников при покупке квадроцикла
Происшествия
В прошлом году найдены 393 злостных неплательщика алиментов
Общество
«Детям, идущим в школу и садик, теперь дышать газом с дороги?»
Общество
ИИ довёл до статьи
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
Работавшая в сетевом магазине на нескольких должностях липчанка добилась выплаты компенсации
Общество
Опознана погибшая в аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Общество
970
сегодня, 12:40
10

С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке

Сегодня машину во второй раз снял комплекс «Дозор М», следовательно, ее владельцу прилетит второй 500-рублевый штраф подряд за нарушение «Правил благоустройства Липецка».

Вчера GOROD48 опубликовал фотографию белой «Лады Весты» с мусорным пакетом на капоте, припаркованной на контейнерной площадке в «Елецком». А сегодня заместитель председателя департамента развития территории администрации Липецка Татьяна Инютина поехала посмотреть, убрал ли хозяин с площадки машину? Выяснилось, что нет.

4fo3qi8l38dfx6g86wbd8g872009twau.jpg

Правда, «Веста» в этот раз стояла уже без инсталляции. Так как владелец по-прежнему нарушал «Правила благоустройства Липецка», то автомобиль, как и вчера, работники департамента сфотографировали комплексом «Дозор М». Это значит, что нарушитель получит еще одно «письмо счастья» с требованием оплатить 500 рублей штрафа по статье 5.11 регионального КоАП, запрещающей создание препятствий механизированной уборке дворовых территорий.

5443102012770816360.jpg+2026-01-22-12.29.34+niz.jpg

e181bd03-a47e-4132-bfbd-3fae52cbd1e3.jpg+2026-01-22-12.30.04+niz.jpg

— Липчане по-прежнему паркуют машины впритык к местам сбора бытового мусора, мешая региональному оператору вовремя его вывозить. С начала года комплекс «Дозор М» работает без выходных. Мы зафиксировали уже более сотни нарушений статьи 5.11 Кодекса об административных правонарушениях. Напоминаем, что контейнерные площадки — не место для хранения транспортных средств, — сказала Татьяна Инютина.

Штраф за парковку, препятствующую работе спецтехники, составляет до 3 тысяч рублей для граждан и до 50 тысяч — для юридических лиц. Один житель Липецка, например, уже получил семь «писем счастья» за парковку машины в не отведенном для этого месте.

5443102012770816351.jpg+2026-01-22-12.30.04+niz.jpg

один из способов борьбы с автохамами — выкатывание контейнеров прямо к межквартальному проезду

— Нам сильно мешают машины, которые бросают у контейнерных площадок. К таки площадкам приходится приезжать несколько раз, пока мы не сможем разгрузить мусорные баки. Бывает, что за это время мусорки переполняются и горожане складывают пакеты вокруг баков. А потом еще и жалуются на не вовремя вывезенный мусор, — говорит один из работников «ЭкоПрома».

В некоторых случаях, если есть возможность протащить контейнер мимо машин и выгрузить их в бункер мусоровоза, работники регоператора так и делают. Порой такой контейнер выносят на руках, а в нем может быть до полутонны веса!

5443102012770816350.jpg+2026-01-22-12.30.04+niz.jpg

5443102012770816348.jpg+2026-01-22-12.30.04+niz.jpg

5443102012770816346.jpg+2026-01-22-12.30.34+niz.jpg

У дома №3 на улице Осканова мусорку блокируют сразу несколько машин. Хозяйка одной из них, обметавшая снег с машины, настроена воинственно: вы сделайте мне парковку под домом, а потом штрафуйте! Владелец же синих «Жигулей», припаркованных сборку от контейнерной площадки, пытается уладить дело миром:

— Тут каждая машина мешает, а моя — нет, — говорит он с мягким кавказским акцентом.

Узнав, что ему придет 500-рублевый штраф за препятствование вывозу мусора, шутит: «Заплатите за меня, а я вас коньяком угощу».
штрафы
парковка
0
1
8
2
2

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость2
13 минут назад
И Санта Фе за шесть лямов стоял,во люди дают,если их можно назвать людьми
Ответить
Миротворец
14 минут назад
на мусорке, значит мусор, логично ведь? а мусор надо вывозить
Ответить
Гость
16 минут назад
Шкоду Кодияк белую видел даже у мусорку,а говорите Веста
Ответить
Егороч
26 минут назад
Это хорошо что они ставят машины у мусорок эта будет работа эвакуаторщикам им тоже надо деньги зарабатывать
Ответить
Мизантроп
28 минут назад
Её выбросили, вывозите как крупногабаритныцмусор, дедов то.
Ответить
Вася.
28 минут назад
Не убирать мусор. Видео чья машиша и пусть в течении года на своей машине вывозит мусор. Иди что слабо.
Ответить
Сликатный
31 минуту назад
Летом сделали бесплатную стоянку для машин, никто туда не ставит! Все ставят на газонах у дома, затоптали все газоны! Дозор сюда не ездит почему-то. Стоянки пустые у новых домов, у школы, у парка. Когда дозор будет штрафовать на силикатном?
Ответить
А почему 500
32 минуты назад
Ведь 3000 р. Нужно выписывать
Ответить
смотритель зоопарка
51 минуту назад
я как автовладелец уважаю себя и свою машину, и никогда не поставлю у мусорки... я лучше припаркуюсь подальше и пройдусь, те люди кто ставит и весты и дорогие иномарки у мусорок, вы вообще кто???
Ответить
Автохлам
сегодня, 13:00
так получается, её выбросили на помойку!
Ответить
