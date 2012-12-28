Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
За выходные пять человек попали в больницы с обморожениями
А неравнодушные липчане передали вещи герою ролика Минздрава в женском халате.
Один 40-летний мужчина поругался с другом и пошёл на автобусную остановку пешком через поле. В результате оказался с больнице с обморожениями стоп IV степени.
Ещё один молодой липчанин ремонтировал машину на улице без перчаток — у него обморожены кисти.
А неделю назад в больнице умер 67-летний мужчина, который был доставлен туда с обморожениями и переохлаждением — он вёл асоциальный образ жизни и долгое время провёл в неотапливаемом помещении.
Именно асоциальный образ жизни и злоупотребление спиртным зачастую становятся первопричинами обморожений. 14 января Минздрав Липецкой области рассказал о том, что за новогодние праздники в областной ожоговый центр доставили 23 человек. Из них восемь — с обморожениями.
Один из пациентов поделился своей историей: он вышел гулять с собакой в обуви из войлока, которая промокла и в результате мужчина обморозил ноги и даже не мог дальше идти — присел у магазина и прохожие вызвали ему скорую. В сюжете Минздрава этот самый мужчина появился в женском халате в цветочек.
Липчане не остались равнодушными к его истории. И даже навестили совершенно чужого им пациента.
«Этим пациентом оказался житель одной из улиц нашего района Владимир. Знаю его лично, вообще на Дачном его знают все. Он ходит всегда со своей собакой, ведет, конечно, не очень хороший образ жизни, но «Не суди да не судим будешь». Помощи ему ждать не от кого, видя, как он сидит в женском халате... Поговорили с активными жителями и соседями, которые пояснили, что мужчина пропал, а собака воет, от еды отказывается, родственников у него нет… Владимира доставили с обморожением конечностей, в настоящее время проводится терапия — рана на ноге затягивается, спросила, что нужно — мужчина лежит в больничных вещах, и предложила после выписки доставить его домой. Вещи для больницы предоставил магазин на Матырском — штаны, бельё, носки, футболкe, сланцы, спасибо им большое. Предприниматель с Дачного передал ему фрукты. Владимир обрадовался как ребенок! Передала ему вещи: он растерялся — все новое с бирками. Вернулся другой человек — счастливый. Долго разговаривали, он рассказал, как все произошло и на почве чего, а я провела разъяснительно-познавательную беседу. Пусть скажет спасибо тем людям, которые во время вызвали скорую помощь, иначе замерз бы возле магазина! Итог — сказал, бросит свои вредные привычки, возьмется за голову. Хочется ему верить! Людям нужно помогать! Надеюсь, что Владимир действительно сможет изменить свою жизнь к лучшему и избавиться от вредных привычек. Такие истории вдохновляют и напоминают нам о том, что каждый из нас может оказать поддержку тем, кто в ней нуждается», — поделилась липчанка Дарья Красикова.
