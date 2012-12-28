Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Жители «Взлетного»: «нас заперли»
Общество
В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
Происшествия
26-летний вор дважды обокрал один и тот же дом
Происшествия
В Липецкой области задержали организатора незаконной миграции и профессиональных «жён»
Происшествия
В «Университетском» сгорела машина
Происшествия
Два ДТП затормозили движение по улице Зои Космодемьянской у площади Мира
Происшествия
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
Читать все
«Только что всех бездомных биркованных собак поселка Матырский обрекли на смерть»
Общество
В Липецкой области задержали организатора незаконной миграции и профессиональных «жён»
Происшествия
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
Врачи рассказали о спасении раненого в бане в сердце пациента
Происшествия
В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован
Происшествия
ДТП на улице Зои Космодемьянской не обошлось без пострадавших
Общество
В квартире на улице Гагарина нашли окровавленный труп 45-летнего мужчины
Происшествия
В Липецкой области от -26 ночью до -19 днем
Погода в Липецке
Липчанин купил доски за 42 тысячи, получил половину и отсудил у продавца почти 77 тысяч рублей
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Читать все
Происшествия
457
33 минуты назад
4

В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован

Левобережный суд арестовал его на 1 месяц 25 суток.

Левобережный суд арестовал на 1 месяц 25 суток подростка, подозреваемого в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Эта история произошла в январе. По данным GOROD48, мальчику 14 лет и в интернет-переписке он высказал намерение совершить массовое убийство в своей же школе, каким образом он собирался это сделать — тайна следствия. Следствие полагает, что мальчик разделял идеологию запрещённого международного движения «Колумбайн»*. 

Добавим, что на этой неделе — 21 января в липецких школах прошло общегородское родительское собрание, которое было посвящено как раз теме экстремизма и терроризма в подростковой среде. Собрание объявили экстренно — вечером 20 января.

*Признано террористической организацией, деятельность которой запрещена в России.
экстремизм
терроризм
0
0
4
0
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Как гость
3 минуты назад
За это нужно сажать в тюрьму ?
Ответить
Бред
5 минут назад
А кто не планировал? Наказывать надо за совершенное преступление, а не за болтовню в соцсетях. Тем более ребенок еще, мозгов нет. Неправильно это, на мой взгляд.
Ответить
Розги
18 минут назад
Зря отменили!
Ответить
Олег
18 минут назад
Пальчиком погрозят и всё.
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить