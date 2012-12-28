В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован

Левобережный суд арестовал его на 1 месяц 25 суток.

Левобережный суд арестовал на 1 месяц 25 суток подростка, подозреваемого в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.Эта история произошла в январе. По данным GOROD48, мальчику 14 лет и в интернет-переписке он высказал намерение совершить массовое убийство в своей же школе, каким образом он собирался это сделать — тайна следствия. Следствие полагает, что мальчик разделял идеологию запрещённого международного движения «Колумбайн»*.Добавим, что на этой неделе — 21 января в липецких школах прошло общегородское родительское собрание, которое было посвящено как раз теме экстремизма и терроризма в подростковой среде. Собрание объявили экстренно — вечером 20 января.Признано террористической организацией, деятельность которой запрещена в России.