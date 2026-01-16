Все новости
19-летний парень ночью погиб на улице Стаханова
Происшествия
Автобус горел на улице Московской
Происшествия
Драку у киоска на Липовской записала камера наблюдения: 40-летний липчанин арестован
Происшествия
В роддомах области ужесточены требования к санитарно-эпидемиологических нормам
Здоровье
Правительство Липецкой области продает кроссовер «Ниссан Террано»
Общество
31 декабря 28-летний водитель сел пьяным за руль и попал в смертельное ДТП
Происшествия
Сегодня в Липецке: концерт мировой звезды, липчане уже начали ходить на работу, как зомби
Общество
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Тракторном появились автобусы-призраки
Общество
Юлия Брунцева снова просила заменить лишение свободы на принудительные работы
Происшествия
83-летний пенсионер нарвался на мошенников при покупке пистолета по объявлению
Происшествия
На Соколе бригада «РВК» продолжает поиск места утечки воды из 100-миллиметровой трубы
Общество
Депутатов в областном Совете может стать меньше
Общество
В Липецке воют сирены — объявлена воздушная тревога
Происшествия
850-граммового мальчика выходили липецкие, пензенские и московские врачи
Здоровье
Пожар возник Липецком филиале РАНХиГС
Происшествия
Более 400 человек будут следить за порядком на крещенских купаниях
Общество
Ручей потек по улице Стаханова в 15-градусный мороз
Общество
Красный уровень отменен, желтый — сохраняется
Происшествия
Следком начал доследственную проверку по гибели 19-летнего парня
Происшествия
Общество
594
сегодня, 13:57
9

На Соколе бригада «РВК» продолжает поиск места утечки воды из 100-миллиметровой трубы

Поврежденные участок водопровода оказался на территории частного дома и это затруднило аварийные работы.

Утром GOROD48 рассказал, что жители Сокола начали топить на воду снег: второй день в значительной части района сухие краны. Вода исчезла из-за утечки на улице Сокольской. А продолжающийся ремонт трубопровода осложнен тем, что в котловане на месте утечки обрушились стенки, яму заполнило водой.

GOROD48 побывал на месте аварии.

7296dfa7-4654-4ab4-a5b5-b7186e4f842c.jpg+2026-01-16-13.23.34+niz.jpg

c46083bb-d2a5-49a5-b2ea-0f00de44b470.jpg+2026-01-16-13.23.34+niz.jpg

Лопнувшую трубу ищут… во дворе огромного особняка с цокольным подвалом. Выяснить, как так получилось, что водопровод, который проходит под внутриквартальным проездом, оказался на частной территории, не вышло: назвавший себя сторожем мужчина с хитрецой сказал, что хозяин дома находится в какой-то длительной командировке.

— Вчера из-под забора вдруг забил фонтан. Вода хлынула в подвал дома. Конечно, я тут же вызвал аварийку, — рассказывает пожилой сторож.

Пенсионер утверждает, что водопровод по улице Сокольской проложили лет 30 назад, когда строили тамбовский участок ЛКАДа. Так как из раскопки ковш трактора достал груду строительного мусора и крупные куски шлака, мужчина считает, что виной утечки стала халатность строителей, заваливших чем-попало траншею с водопроводом.

— Весь этот мусор и шлак постепенно садился вниз, утрамбовывался из-за постоянной вибрации на кольцевой дороге. Возможно, какой-то камень и продавил трубу.

Огромный двор особняка оказался мал, чтобы вместе с трактором горводоканала на него заехал еще и самосвал для вывоза грунта из раскопки. Но вчера докопаться до места утечки не получилось из-за высокого обводнения грунта, обрушения стен котлована и риска разрушения забора домовладения. Сегодня утром ремонт продолжила та же бригада, которая вчера его начала.

5c89a091-ff73-45d8-b157-f238150a31d8.jpg+2026-01-16-13.23.34+niz.jpg

3842ca8a-3dc4-4cf0-bab8-f1bef95447ee.jpg+2026-01-16-13.23.34+niz.jpg

— В ночь не копают. Темнота, пар — ничего не видно. А нужно внимательно смотреть на стенки котлована, ведь они могут обрушиться в любой момент на рабочих, — поясняет бригадир.

Ему — под 40. Трем его подчиненным, кроме молодого тракториста, — за 60. Один из слесарей, больше 30 лет отработавший в городской коммуналке, потом в ЛГЭКе и сейчас — в «РВК», просит его не фотографировать, стесняясь нехватке зубов. Конечно, зубы можно бы и вставить, но сделать это ему не позволяют вместе взятые пенсия и зарплата.

32fe0216-e32e-4012-9324-e19b11506a11.jpg+2026-01-16-13.23.34+niz.jpg

На более чем скромную зарплату жалуются все рабочие. Говорят, что получают на руки чуть больше 30 тысяч. И хотят только одного: получать среднюю зарплату по области. Если говорить о номинальной, то власти заявляют о ста тысячах, если говорить о медианной, то она порядка 55 тысяч. Наверное, работяги, которые в стужу готовы работать по пояс, а тот и по грудь в ледяной воде, были бы рады и медианной.

— У нас у всех суставы ни к черту. Постоянно болят колени, локти и кисти, ведь мы часто работаем в сырости, — говорят старики.

Раньше, когда был ЛГЭК, в такой аварийной бригаде работали 5-6 человек. Сейчас — трое. Опытные и возрастные из «РВК» уходят, а молодежь не идет на тяжелую работу, которая не полезна для здоровья. Вчера, например, на ликвидации утечки на улице Косаря в 29-м микрорайоне, кому-то из слесарей пришлось поплавать — он стоял в воде по грудь. И это — обычное для «водяных» дело.

Эта бригада давно работает вместе. Они видят, кому уже невмоготу. Например, когда настала очередь одному из них лезть в яму глубиной более трех с половиной метров, где наконец-то откопали водопровод, другой вернул его с полпути и полез по лестнице вниз вместо напарника. Так, попеременно, то ковшом трактора, то вручную, слесари аккуратно обкапывают трубу, вытаскивают из ямы сырой грунт. Но место утечки до сих пор не найдено. И даже предположить, где она, пока невозможно.

25220310-0d52-4cfa-8fa4-f70f06d01b01.jpg+2026-01-16-13.23.34+niz.jpg

57668899898.jpg+2026-01-16-13.23.34+niz.jpg

d3c42611-1faa-4f24-ac81-6321edecce83.jpg+2026-01-16-13.23.34+niz.jpg

— Сейчас ребята (те самые 60+ слесари) поедут и приоткроют ближайшую задвижку на водопроводе. Будем смотреть, в каком месте потечет. Может, и не здесь, в месте раскопки. Тогда продолжим копать, искать место утечки, — говорит бригадир, серьезно подумывающий об уходе на какой-то завод, где и тепло, и зарплата побольше.

И все же эти деды оптимисты. Говорят, что им нравится помогать людям. Если сегодня до темноты они не найдут место утечки, приедут сюда завтра. «Водоканал работает без выходных», — говорят они.

P.S. Сегодня помимо поиска утечки на Соколе рембригады «РВК-Липецк» работают еще в двух районах Липецка. Продолжаются начатые вчера аварийные работы в 29-м микрорайоне. В этой связи горводоканал перекрыл подачу воды жителям домов на улице Коцаря 2, 4, 6, 1, 3а, 3а корпус 1, улице Белана 12, 14, 16, 18, улице Свиридова 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. (подвоз воды организован к дому на Коцаря, 4). Еще одна утечка — на улице Петра Смородина. Воду отключили до завершения работ по адресам: улицы Стаханова 3, 5, 9, 7, 11, 13, 21, 19, 27, 29а, 29б, 25, 23а, 23, 15, 17, 31а, 20а, 22, 24, 20, 18, 18а, ул. Водопьянова 25, 25 лит.а, 23б, 21б стр.1, 23, 23а, 29, 29а, 25а, 31, 33, улице Петра Смородина 2, 4а, 6, 8, 8а, 14, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 16, 20, 18, 13, 13а, 22, 24, 24а, 26, улице 60 лет СССР 24, 28, 34. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.
Комментарии (9)

Сначала новые
С сокола
12 минут назад
Мужики, огромное вам человеческое спасибо за ваш труд!!! Дай Бог вам всем здоровья и долгих лет жизни!!!
Ответить
Полный
13 минут назад
бардак.
Ответить
Вспомнилась
14 минут назад
стандартная формулировка РВК: утечка на частном водопроводе и подлежит устранению собственником.... Как особняк оказался на водопроводе?
Ответить
!
22 минуты назад
Руководство наверняка получает не одну среднюю зарплату по области. А работягам этим зимой надо платить минимум две сотни. Кто считает, что много - поработал бы сам хоть на одной аварии. Спасибо, «деды», за ваш труд!
Ответить
Рабочий
42 минуты назад
Работягам платить 80 000 минимум надо
Ответить
Может
сегодня, 14:27
Под домом утечка.Копайте под дом.И мне кажется произошел самозахват земли.
Ответить
Слесарь
сегодня, 14:24
Пусть молодые ИТР в яму лезут. ААА ЗП маленькая и не полезут. Так то.
Ответить
Долина нищих
сегодня, 14:20
Бедные работяги
Ответить
Уйдут
сегодня, 14:19
На пенсию,кому за 60 и некому будет работать совсем.Грустно,что такая тяжёлая работа не оплачивается по достоинству.Желаю всем работающим доброго здоровья и достойной заработной платы.
Ответить
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
