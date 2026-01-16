Общество
сегодня, 13:57
На Соколе бригада «РВК» продолжает поиск места утечки воды из 100-миллиметровой трубы
Поврежденные участок водопровода оказался на территории частного дома и это затруднило аварийные работы.
GOROD48 побывал на месте аварии.
Лопнувшую трубу ищут… во дворе огромного особняка с цокольным подвалом. Выяснить, как так получилось, что водопровод, который проходит под внутриквартальным проездом, оказался на частной территории, не вышло: назвавший себя сторожем мужчина с хитрецой сказал, что хозяин дома находится в какой-то длительной командировке.
— Вчера из-под забора вдруг забил фонтан. Вода хлынула в подвал дома. Конечно, я тут же вызвал аварийку, — рассказывает пожилой сторож.
Пенсионер утверждает, что водопровод по улице Сокольской проложили лет 30 назад, когда строили тамбовский участок ЛКАДа. Так как из раскопки ковш трактора достал груду строительного мусора и крупные куски шлака, мужчина считает, что виной утечки стала халатность строителей, заваливших чем-попало траншею с водопроводом.
— Весь этот мусор и шлак постепенно садился вниз, утрамбовывался из-за постоянной вибрации на кольцевой дороге. Возможно, какой-то камень и продавил трубу.
Огромный двор особняка оказался мал, чтобы вместе с трактором горводоканала на него заехал еще и самосвал для вывоза грунта из раскопки. Но вчера докопаться до места утечки не получилось из-за высокого обводнения грунта, обрушения стен котлована и риска разрушения забора домовладения. Сегодня утром ремонт продолжила та же бригада, которая вчера его начала.
— В ночь не копают. Темнота, пар — ничего не видно. А нужно внимательно смотреть на стенки котлована, ведь они могут обрушиться в любой момент на рабочих, — поясняет бригадир.
Ему — под 40. Трем его подчиненным, кроме молодого тракториста, — за 60. Один из слесарей, больше 30 лет отработавший в городской коммуналке, потом в ЛГЭКе и сейчас — в «РВК», просит его не фотографировать, стесняясь нехватке зубов. Конечно, зубы можно бы и вставить, но сделать это ему не позволяют вместе взятые пенсия и зарплата.
На более чем скромную зарплату жалуются все рабочие. Говорят, что получают на руки чуть больше 30 тысяч. И хотят только одного: получать среднюю зарплату по области. Если говорить о номинальной, то власти заявляют о ста тысячах, если говорить о медианной, то она порядка 55 тысяч. Наверное, работяги, которые в стужу готовы работать по пояс, а тот и по грудь в ледяной воде, были бы рады и медианной.
— У нас у всех суставы ни к черту. Постоянно болят колени, локти и кисти, ведь мы часто работаем в сырости, — говорят старики.
Раньше, когда был ЛГЭК, в такой аварийной бригаде работали 5-6 человек. Сейчас — трое. Опытные и возрастные из «РВК» уходят, а молодежь не идет на тяжелую работу, которая не полезна для здоровья. Вчера, например, на ликвидации утечки на улице Косаря в 29-м микрорайоне, кому-то из слесарей пришлось поплавать — он стоял в воде по грудь. И это — обычное для «водяных» дело.
Эта бригада давно работает вместе. Они видят, кому уже невмоготу. Например, когда настала очередь одному из них лезть в яму глубиной более трех с половиной метров, где наконец-то откопали водопровод, другой вернул его с полпути и полез по лестнице вниз вместо напарника. Так, попеременно, то ковшом трактора, то вручную, слесари аккуратно обкапывают трубу, вытаскивают из ямы сырой грунт. Но место утечки до сих пор не найдено. И даже предположить, где она, пока невозможно.
— Сейчас ребята (те самые 60+ слесари) поедут и приоткроют ближайшую задвижку на водопроводе. Будем смотреть, в каком месте потечет. Может, и не здесь, в месте раскопки. Тогда продолжим копать, искать место утечки, — говорит бригадир, серьезно подумывающий об уходе на какой-то завод, где и тепло, и зарплата побольше.
И все же эти деды оптимисты. Говорят, что им нравится помогать людям. Если сегодня до темноты они не найдут место утечки, приедут сюда завтра. «Водоканал работает без выходных», — говорят они.
P.S. Сегодня помимо поиска утечки на Соколе рембригады «РВК-Липецк» работают еще в двух районах Липецка. Продолжаются начатые вчера аварийные работы в 29-м микрорайоне. В этой связи горводоканал перекрыл подачу воды жителям домов на улице Коцаря 2, 4, 6, 1, 3а, 3а корпус 1, улице Белана 12, 14, 16, 18, улице Свиридова 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. (подвоз воды организован к дому на Коцаря, 4). Еще одна утечка — на улице Петра Смородина. Воду отключили до завершения работ по адресам: улицы Стаханова 3, 5, 9, 7, 11, 13, 21, 19, 27, 29а, 29б, 25, 23а, 23, 15, 17, 31а, 20а, 22, 24, 20, 18, 18а, ул. Водопьянова 25, 25 лит.а, 23б, 21б стр.1, 23, 23а, 29, 29а, 25а, 31, 33, улице Петра Смородина 2, 4а, 6, 8, 8а, 14, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 16, 20, 18, 13, 13а, 22, 24, 24а, 26, улице 60 лет СССР 24, 28, 34. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.
