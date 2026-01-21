Общество
331
45 минут назад
1
Частные коммунальные сети на Фрунзе дали течь
От ручьев начал проседать асфальт. Пензенский предприниматель только сегодня приступил к ремонту.
«В течении длительного периода течет вода из колодца по адресу улица Фрунзе, 81 и дом №85. До Нового года стал проваливаться тротуар, поставили ограждения, так как там образовалась яма. А теперь из колодца бьют ручьи. Никто не делает ничего, все течет под новый дом...», — написали горожане.
В мэрии Липецка сообщили, что собственник коммунальных сетей сегодня начал их ремонт и завершит работу к 25 января.
Как выяснилось, собственником сетей у домов №№81 и 85 по улице Фрунзе является предприниматель из Пензы, купивший в свое время канализационную насосную станцию у разорившегося застройщика. Он намеревался сдать в аренду или продать станцию «РВК-Липецк» по рыночной цене, но компания считает ее завышенной.
До сих пор властям и энергетикам не удается договорится с предприимчивым пензенцем.
0
0
1
1
4
Комментарии (1)