Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Преследует и нападает на женщин и детей в лифтах и подъездах»
Происшествия
Новые кадры с места жуткой аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Липчанка разбила бровь и ушибла голову в резко затормозившем автобусе
Происшествия
В лобовом ДТП погибли 66-летний водитель «Шкоды» и его пассажирка
Происшествия
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
Два человека погибли в столкновении «Шкоды» и «КамАЗа»
Происшествия
Пьяную 27-летнюю девушку до смерти избила подруга: дело направлено в суд
Происшествия
«Управляшка» отказалась от ремонта общаги, в которой сгорели дети
Общество
Гангрена поразила половые органы и промежность: за жизнь мужчины боролись больше месяца
Здоровье
48-летнего мужчину посадили на 19 лет за издевательства над сыном-подростком
Происшествия
Читать все
Задержки рейсов маршрута №324 происходят из-за нехватки водителей
Общество
96 операторов газовых котельных были лишены всех трудовых гарантий
Общество
Врача-депутата оштрафовали на 300 000 рублей за фальсификацию медицинских документов
Общество
48-летнего мужчину посадили на 19 лет за издевательства над сыном-подростком
Происшествия
880-летие Елец отметит масштабным фестивалем муралов
Общество
Гангрена поразила половые органы и промежность: за жизнь мужчины боролись больше месяца
Здоровье
Мошенники выманили у пенсионера полмиллиона под предлогом замены медицинского полиса
Происшествия
51-летний липчанин вырубил знакомого киянкой и украл 1,3 миллиона рублей
Происшествия
Частные коммунальные сети на Фрунзе дали течь
Общество
В районах Сокола и 10-й Шахты отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
331
45 минут назад
1

Частные коммунальные сети на Фрунзе дали течь

От ручьев начал проседать асфальт. Пензенский предприниматель только сегодня приступил к ремонту.

В редакцию GOROD48 обратились жители дома №83 по улице Фрунзе.

«В течении длительного периода течет вода из колодца по адресу улица Фрунзе, 81 и дом №85. До Нового года стал проваливаться тротуар, поставили ограждения, так как там образовалась яма. А теперь из колодца бьют ручьи. Никто не делает ничего, все течет под новый дом...», — написали горожане.

photo_2026-01-21_17-23-16.jpg+2026-01-21-18.45.05.jpg

В мэрии Липецка сообщили, что собственник коммунальных сетей сегодня начал их ремонт и завершит работу к 25 января.

photo_2026-01-21_17-23-23.jpg+2026-01-21-18.45.05.jpg

Как выяснилось, собственником сетей у домов №№81 и 85 по улице Фрунзе является предприниматель из Пензы, купивший в свое время канализационную насосную станцию у разорившегося застройщика. Он намеревался  сдать в аренду или продать станцию «РВК-Липецк» по рыночной цене, но компания считает ее завышенной.

До сих пор властям и энергетикам не удается договорится с предприимчивым пензенцем.
авария на сетях
0
0
1
1
4

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
не-а че
2 минуты назад
Такими темпами, скоро начнут покупать газовые сети.
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить